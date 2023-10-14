ФОТО. Украинский болельщик, празднуя победу, выбежал на поле в Праге
Сине-желтые выиграли у македонцев важный матч квалификации Евро-2024
14 октября на стадионе Epet Arena в Праге прошел матч квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Северной Македонии (2:0).
На 30-й минуте Георгий Судаков точно пробил из-за пределов штрафной после ассиста от Александра Зинченко, помог рикошет. Александр Караваев поставил точку на 90+5 минуте гениальным ударом издалека в пустые ворота, которые опрометчиво покинул голкипер соперников.
Украина набрала 10 очков и вышла на второе место группы позади Англии (13 пунктов).
В конце матча, празднуя победу, на поле выбежал украинский болельщик с сине-желтым флагом. Фаната быстро схватили и увели с поля сотрудники службы безопасности стадиона.
ФОТО. Украинский болельщик, празднуя победу, выбежал на поле в Праге
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