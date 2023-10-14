14 октября на стадионе Epet Arena в Праге прошел матч квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Северной Македонии (2:0).

На 30-й минуте Георгий Судаков точно пробил из-за пределов штрафной после ассиста от Александра Зинченко, помог рикошет. Александр Караваев поставил точку на 90+5 минуте гениальным ударом издалека в пустые ворота, которые опрометчиво покинул голкипер соперников.

Украина набрала 10 очков и вышла на второе место группы позади Англии (13 пунктов).

В конце матча, празднуя победу, на поле выбежал украинский болельщик с сине-желтым флагом. Фаната быстро схватили и увели с поля сотрудники службы безопасности стадиона.

ФОТО. Украинский болельщик, празднуя победу, выбежал на поле в Праге