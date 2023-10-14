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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 20:21 | Обновлено 14 октября 2023, 20:26
2357
6

ФОТО. Украинский болельщик, празднуя победу, выбежал на поле в Праге

Сине-желтые выиграли у македонцев важный матч квалификации Евро-2024

14 октября 2023, 20:21 | Обновлено 14 октября 2023, 20:26
2357
6
ФОТО. Украинский болельщик, празднуя победу, выбежал на поле в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября на стадионе Epet Arena в Праге прошел матч квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Северной Македонии (2:0).

На 30-й минуте Георгий Судаков точно пробил из-за пределов штрафной после ассиста от Александра Зинченко, помог рикошет. Александр Караваев поставил точку на 90+5 минуте гениальным ударом издалека в пустые ворота, которые опрометчиво покинул голкипер соперников.

Украина набрала 10 очков и вышла на второе место группы позади Англии (13 пунктов).

В конце матча, празднуя победу, на поле выбежал украинский болельщик с сине-желтым флагом. Фаната быстро схватили и увели с поля сотрудники службы безопасности стадиона.

ФОТО. Украинский болельщик, празднуя победу, выбежал на поле в Праге

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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apepa
В руке у него телефон. Парень просто хотел сэлфи сделать со львом матча Судаковым. Понять и простить..
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0
Александр Мельничук
Зупинив атаку гостей, чим зробив на одну корисну дію більше ніж Яремчук за 10хв)
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0
Gargantua
парень по всему видно призывного возраста.
наверное военком на трибуне привиделся
Ответить
0
zhyr
яку перемогу він тоді святкував? 
Ответить
-1
Mr Voevudskiy
Опять из-за очередного додика штраф получим.
Ответить
-2
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Фигня! Вот если бы голый выбежал, это было бы намного круче!
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-3
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