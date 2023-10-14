ФОТО. Как это было. Украина переиграла Северную Македонию в Праге
Сине-желтая команда взяла важные три очка в квалификации Евро-2024
14 октября в 16:00 прошел матч квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Северной Македонии. Команды играли на стадионе Epet Arena в Праге.
На 30-й минуте Георгий Судаков точно пробил из-за пределов штрафной после ассиста от Александра Зинченко, помог рикошет.
Александр Караваев поставил точку на 90+5 минуте гениальным ударом издалека в пустые ворота, которые опрометчиво покинул голкипер соперников.
Украина набрала 10 очков и вышла на второе место группы позади Англии (13 пунктов).
🏆 Квалификация Евро-2024
Группа C. 7-й тур, Прага (Чехия)
Украина – Северная Македония – 2:0
Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+5
Фотогалерея матча
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