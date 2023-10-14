ФОТО. Как это было. Украина переиграла Северную Македонию в Праге

14 октября в 16:00 прошел матч квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Северной Македонии. Команды играли на стадионе Epet Arena в Праге.

На 30-й минуте Георгий Судаков точно пробил из-за пределов штрафной после ассиста от Александра Зинченко, помог рикошет.

Александр Караваев поставил точку на 90+5 минуте гениальным ударом издалека в пустые ворота, которые опрометчиво покинул голкипер соперников.

Украина набрала 10 очков и вышла на второе место группы позади Англии (13 пунктов).

🏆 Квалификация Евро-2024

Группа C. 7-й тур, Прага (Чехия)

Украина – Северная Македония – 2:0

Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+5

Фотогалерея матча