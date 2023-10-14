Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как это было. Украина переиграла Северную Македонию в Праге
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 18:47 | Обновлено 14 октября 2023, 18:49
917
0

ФОТО. Как это было. Украина переиграла Северную Македонию в Праге

Сине-желтая команда взяла важные три очка в квалификации Евро-2024

14 октября 2023, 18:47 | Обновлено 14 октября 2023, 18:49
917
0
ФОТО. Как это было. Украина переиграла Северную Македонию в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября в 16:00 прошел матч квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Украины и Северной Македонии. Команды играли на стадионе Epet Arena в Праге.

На 30-й минуте Георгий Судаков точно пробил из-за пределов штрафной после ассиста от Александра Зинченко, помог рикошет.

Александр Караваев поставил точку на 90+5 минуте гениальным ударом издалека в пустые ворота, которые опрометчиво покинул голкипер соперников.

Украина набрала 10 очков и вышла на второе место группы позади Англии (13 пунктов).

🏆 Квалификация Евро-2024

Группа C. 7-й тур, Прага (Чехия)

Украина – Северная Македония – 2:0

Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+5

Фотогалерея матча

evro-2024-ukraina-severnaya-makedoniya
evro-2024-ukraina-severnaya-makedoniya-foto-1
evro-2024-ukraina-severnaya-makedoniya-foto-2
evro-2024-ukraina-severnaya-makedoniya-foto-3
evro-2024-ukraina-severnaya-makedoniya-foto-4
По теме:
Малиновский не сыграет с Мальтой из-за перебора горчичников. А с Италией?
ФОТО. На 54 минуте матча Украины состоялась акция единства с народом Чехии
АЛИОСКИ: «Не готов сильно хвалить Трубина, мы просто пробивали в него»
Евро-2024 фотогалерея Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
Футбол | 14 октября 2023, 16:37 4
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии

Для Георгия это первый гол за национальную команду Украины

«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
Футбол | 14 октября 2023, 03:48 40
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину

Хусрав Тоиров опубликовал сторис, где высказался про боевые действия на Ближнем Востоке

Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Футбол | 14.10.2023, 07:50
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
ДОВБИК: «Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать»
Футбол | 14.10.2023, 19:17
ДОВБИК: «Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать»
ДОВБИК: «Хотелось забить, уже несколько матчей не могу этого сделать»
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против Сев. Македонии?
Футбол | 14.10.2023, 18:22
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против Сев. Македонии?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против Сев. Македонии?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки
Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки
12.10.2023, 21:50 5
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 2
Футбол
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
14.10.2023, 05:45
Футбол
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
13.10.2023, 07:59 1
Бокс
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 28
Футбол
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
12.10.2023, 16:26 14
Футбол
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
13.10.2023, 08:28 37
Футбол
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
12.10.2023, 20:50 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем