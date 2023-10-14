Димитриевски – худший? Названы оценки за матч Украина – Северная Македония
«Сине-желтые» обыграли соперников со счетом 2:0
14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.
После завершения матча статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Судаков (8.2). У автора второго забитого мяча Александра Караваева оценка в 7.3 баллов.
Высокие показатели среди украинских игроков также у Анатолия Трубина (7.8) и Николая Матвиенко (7.6).
Интересно, что голкипер македонцев Столе Димитриевски стал худшим игроком матча. Все из-за того, что он далеко вышел из ворот, чем воспользовался Караваев на 90+6-й минуте, который забил 2-й гол для Украины. Несмотря на ошибку на последних секундах, Столе несколько раз выручал свою команду, сделав 5 сейвов.
Отметим, что украинские болельщик признали Львом матча Анатолия Трубина.
Оценки WhoScored за матч Украина – Северная Македония – 2:0
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Лучший игрок этого матча безусловно Димитриевски. То что он тащил, ни в какое сравнение не идет с "сейвами" Трубина, когда македонцы просто били во вратаря.
воротар македонців був кращім у своїй команді. другий гол - це нещасний випадок.