Димитриевски – худший? Названы оценки за матч Украина – Северная Македония

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.

После завершения матча статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Судаков (8.2). У автора второго забитого мяча Александра Караваева оценка в 7.3 баллов.

Высокие показатели среди украинских игроков также у Анатолия Трубина (7.8) и Николая Матвиенко (7.6).

Интересно, что голкипер македонцев Столе Димитриевски стал худшим игроком матча. Все из-за того, что он далеко вышел из ворот, чем воспользовался Караваев на 90+6-й минуте, который забил 2-й гол для Украины. Несмотря на ошибку на последних секундах, Столе несколько раз выручал свою команду, сделав 5 сейвов.

Отметим, что украинские болельщик признали Львом матча Анатолия Трубина.

Оценки WhoScored за матч Украина – Северная Македония – 2:0