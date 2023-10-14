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  4. Димитриевски – худший? Названы оценки за матч Украина – Северная Македония
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 18:43 | Обновлено 14 октября 2023, 19:04
2974
12

Димитриевски – худший? Названы оценки за матч Украина – Северная Македония

«Сине-желтые» обыграли соперников со счетом 2:0

14 октября 2023, 18:43 | Обновлено 14 октября 2023, 19:04
2974
12
Димитриевски – худший? Названы оценки за матч Украина – Северная Македония
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок прошел на Epet Arena в Праге. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды. Голами за «сине-желтых» отличились Георгий Судаков и Александр Караваев.

После завершения матча статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Судаков (8.2). У автора второго забитого мяча Александра Караваева оценка в 7.3 баллов.

Высокие показатели среди украинских игроков также у Анатолия Трубина (7.8) и Николая Матвиенко (7.6).

Интересно, что голкипер македонцев Столе Димитриевски стал худшим игроком матча. Все из-за того, что он далеко вышел из ворот, чем воспользовался Караваев на 90+6-й минуте, который забил 2-й гол для Украины. Несмотря на ошибку на последних секундах, Столе несколько раз выручал свою команду, сделав 5 сейвов.

Отметим, что украинские болельщик признали Львом матча Анатолия Трубина.

Оценки WhoScored за матч Украина – Северная Македония – 2:0

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Столе Димитриевски Николай Матвиенко Георгий Судаков Анатолий Трубин WhoScored лучший игрок сборная Украины по футболу сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония Евро-2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Gargantua
есть ложь, есть большая ложь и есть статистика.
Лучший игрок этого матча безусловно Димитриевски. То что он тащил, ни в какое сравнение не идет с "сейвами" Трубина, когда македонцы просто били во вратаря.
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+5
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andre_lui
Димитрієвські повинен мати десь 7.3
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+4
KOT
Вратарь который  90 минут играл без ошибок - худший. ясно
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+4
avk2307
Ще раз до питання оцінювання. Дуже субъективний огляд. Воротар Македонії точно не заслуговує на таку оцінку. У нашої збірної я наприклад не згоден з оцінкою Довбика і Миколенка. Ну таке...
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+2
aleks8-48
Интересно,они оценки ставят на эмоциях,от фонаря,или есть какие ни будь критерии?
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+2
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Burevestnik
мабуть оцінювач ставив бали по розповідям діда Петра, який слухав радіотрансляцію.

воротар македонців був кращім у своїй команді.  другий гол - це нещасний випадок.
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+1
al1961
Жаль воротаря, завдяки йому інтрига трималась до останніх секунд, а йому найгіршу оцінку(((
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+1
zhyr
Чому Мудрику найгірша оцінка? 
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0
Александр Ад
таке враження .що оцінювачі дивилися матч епізодично
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0
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