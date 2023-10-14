Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 17:28 | Обновлено 14 октября 2023, 18:10
3208
4

ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины

На 59-й минуте Михаил мог удвоить преимущество сине-желтых

14 октября 2023, 17:28 | Обновлено 14 октября 2023, 18:10
3208
4
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины

14 октября проходит матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Epet Arena в Праге. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

На 30-й минуте отличился Судаков.

На 59-й минуте Довбик сделал невероятный забег и отдал пас на Мудрика, который не смог обыграть Столе Димитриевски.

❗️ Мудрик после паса Довбика не забил. Гостей спас кипер

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Мой гол? Бил в ближний угол, а полетело в дальний»
Димитриевски – худший? Названы оценки за матч Украина – Северная Македония
Александр КАРАВАЕВ: «С первых минут была невероятная поддержка»
Столе Димитриевски Михаил Мудрик Артем Довбик сборная Украины по футболу сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония видео Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Претенденты на Судакова: четыре клуба из АПЛ, Ювентус плюс португальцы
Футбол | 14 октября 2023, 09:46 9
Претенденты на Судакова: четыре клуба из АПЛ, Ювентус плюс португальцы
Претенденты на Судакова: четыре клуба из АПЛ, Ювентус плюс португальцы

Возглавляет «гонку» лондонский «Арсенал»

ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала
Футбол | 13 октября 2023, 18:40 2
ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала
ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала

Известное издание составило свой рейтинг

6-я победа подряд. Завацкая вырвала победу на старте турнира в Монастире
Теннис | 14.10.2023, 15:47
6-я победа подряд. Завацкая вырвала победу на старте турнира в Монастире
6-я победа подряд. Завацкая вырвала победу на старте турнира в Монастире
ВИДЕО. Страж ворот македонцев дважды спас команду от гола
Футбол | 14.10.2023, 17:48
ВИДЕО. Страж ворот македонцев дважды спас команду от гола
ВИДЕО. Страж ворот македонцев дважды спас команду от гола
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
Футбол | 14.10.2023, 03:48
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Мудрик класно бігає, швидше всіх !!! 
а толку...     
Ответить
+8
Roman serhi
Сейв ногой  от вратаря знатный...
Ответить
+2
Микола Захарченко
В таких моментах й проявляється клас гравця . Мишку ще треба багато працювати .
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
14.10.2023, 05:45
Футбол
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
12.10.2023, 18:31 1
Теннис
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
13.10.2023, 11:10 150
Футбол
Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки
Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки
12.10.2023, 21:50 5
Футбол
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
12.10.2023, 16:26 14
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 2
Футбол
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
12.10.2023, 20:50 7
Теннис
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем