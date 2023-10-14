ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины

14 октября проходит матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок проходит на Epet Arena в Праге. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

На 30-й минуте отличился Судаков.

На 59-й минуте Довбик сделал невероятный забег и отдал пас на Мудрика, который не смог обыграть Столе Димитриевски.

❗️ Мудрик после паса Довбика не забил. Гостей спас кипер