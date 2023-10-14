Чемпионат Европы14 октября 2023, 17:28 | Обновлено 14 октября 2023, 18:10
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ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
На 59-й минуте Михаил мог удвоить преимущество сине-желтых
14 октября 2023, 17:28 | Обновлено 14 октября 2023, 18:10
3208
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14 октября проходит матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на Epet Arena в Праге. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
На 30-й минуте отличился Судаков.
На 59-й минуте Довбик сделал невероятный забег и отдал пас на Мудрика, который не смог обыграть Столе Димитриевски.
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