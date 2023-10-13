14 октября на стадионе Epet Arena в Праге состоится квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии.

Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».

Украина – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония.

Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция