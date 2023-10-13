14.10.2023 16:00 - : -
Чемпионат Европы13 октября 2023, 21:46 |
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Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Встреча состоится 14 октября в 16:00 по киевскому времени
13 октября 2023, 21:46 |
404
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14 октября на стадионе Epet Arena в Праге состоится квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии.
Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».
Украина – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония.
Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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