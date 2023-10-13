Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
УКРАИНА
14.10.2023 16:00 - : -
Северная Македония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
13 октября 2023, 21:46 |
404
0

Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча состоится 14 октября в 16:00 по киевскому времени

13 октября 2023, 21:46 |
404
0
Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

14 октября на стадионе Epet Arena в Праге состоится квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии.

Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».

Украина – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония.

Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Полузащитник Северной Македонии: С Украиной хотим положительного результата
Мбаппе прервал свою худшую серию игр с 2021 года
ВИДЕО. Хватило 7 минут. Франция быстро забила Нидерландам в Амстердаме
сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Северная Македония - Украина смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 13 октября 2023, 19:34 30
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

Борьбу продолжают 8 лучших клубов розыгрыша

London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
Футбол | 13 октября 2023, 11:35 18
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов

Инцидент произошел с вингером во время пребывания в лагере сборной Украины

Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Футбол | 13.10.2023, 14:10
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Футбол | 12.10.2023, 22:38
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Спортивный врач: Ярмоленко с такой травмой рискует выбыть до конца сезона
Футбол | 13.10.2023, 21:35
Спортивный врач: Ярмоленко с такой травмой рискует выбыть до конца сезона
Спортивный врач: Ярмоленко с такой травмой рискует выбыть до конца сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
12.10.2023, 02:28 87
Теннис
Польша обыграла Бельгию и опередила Украину в турнирной таблице отбора к ЧМ
Польша обыграла Бельгию и опередила Украину в турнирной таблице отбора к ЧМ
11.10.2023, 23:14
Футзал
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
13.10.2023, 11:10 142
Футбол
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 28
Футбол
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
13.10.2023, 07:59 1
Бокс
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
11.10.2023, 17:55 12
Футбол
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
12.10.2023, 23:41 2
Другие виды
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
13.10.2023, 08:28 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем