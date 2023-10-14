ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
Для Георгия это первый гол за национальную команду Украины
14 октября проходит матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
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Поединок проходит на Epet Arena в Праге. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
На 30-й минуте счет в игре открыл Георгий Судаков не без помощи рикошета. Пас на Георгия отдал Александр Зинченко. Для Судаков этот гол стал первым за сборную Украины.
❗️ Ассист Зинченко. Судаков вывел Украину вперед в игре с Северной Македонии
Евро-2024. Квалификация. 14 октября
Группа С. 7-й тур
Украина – Северная Македония – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Судаков, 30
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