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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:37 | Обновлено 14 октября 2023, 16:54
2318
3

ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии

Для Георгия это первый гол за национальную команду Украины

14 октября 2023, 16:37 | Обновлено 14 октября 2023, 16:54
2318
3
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии

14 октября проходит матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Epet Arena в Праге. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

На 30-й минуте счет в игре открыл Георгий Судаков не без помощи рикошета. Пас на Георгия отдал Александр Зинченко. Для Судаков этот гол стал первым за сборную Украины.

❗️ Ассист Зинченко. Судаков вывел Украину вперед в игре с Северной Македонии

Евро-2024. Квалификация. 14 октября

Группа С. 7-й тур

Украина – Северная Македония – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Судаков, 30

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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CheMP
асисит...боги 
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+1
Gargantua
нет, ну формально конечно пас был... а реально рикошет и гол как дело случая
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0
stop2018
Він, що і вам платить? Який пас. він гірший га полі, тільки і втрачає
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0
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