ФОТО. Шевченко присутствует на матче Украины против Северной Македонии

В эти минуты проходит матч 7-го раунда группы С квалификации на Чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

За матчем с трибун наблюдает легенда Украинского футбола и бывший тренер сборной Андрей Шевченко.

Станом на 35-ту хвилину українська команда веде в рахунку завдяки точному удару Георгія Судакова.

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