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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:39 | Обновлено 14 октября 2023, 16:53
431
0

ФОТО. Шевченко присутствует на матче Украины против Северной Македонии

Бывший наставник сборной наблюдает за важным матчем вживую

14 октября 2023, 16:39 | Обновлено 14 октября 2023, 16:53
431
0
ФОТО. Шевченко присутствует на матче Украины против Северной Македонии
MEGOGO.

В эти минуты проходит матч 7-го раунда группы С квалификации на Чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

За матчем с трибун наблюдает легенда Украинского футбола и бывший тренер сборной Андрей Шевченко.

Станом на 35-ту хвилину українська команда веде в рахунку завдяки точному удару Георгія Судакова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Источник Sport.ua
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