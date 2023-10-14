Чемпионат Европы14 октября 2023, 16:39 | Обновлено 14 октября 2023, 16:53
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ФОТО. Шевченко присутствует на матче Украины против Северной Македонии
Бывший наставник сборной наблюдает за важным матчем вживую
14 октября 2023, 16:39 | Обновлено 14 октября 2023, 16:53
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В эти минуты проходит матч 7-го раунда группы С квалификации на Чемпионат Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
За матчем с трибун наблюдает легенда Украинского футбола и бывший тренер сборной Андрей Шевченко.
Станом на 35-ту хвилину українська команда веде в рахунку завдяки точному удару Георгія Судакова.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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