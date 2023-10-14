ФОТО. Сборную Украины на матч вывели дети украинских воинов и переселенцы

Сегодня, 14 октября, национальная сборная Украины играет матч квалификации Евро-2024 против Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

Украинскую сборную на матч против македонцев вывели дети украинских защитников «Трибуны героев», а также дети-переселенцы.

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