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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:23 | Обновлено 14 октября 2023, 16:42
272
0

ФОТО. Сборную Украины на матч вывели дети украинских воинов и переселенцы

Начался матч 7-го раунда отбора на Евро-2024 между Украиной и Северной Македонией

14 октября 2023, 16:23 | Обновлено 14 октября 2023, 16:42
272
0
ФОТО. Сборную Украины на матч вывели дети украинских воинов и переселенцы
УАФ.

Сегодня, 14 октября, национальная сборная Украины играет матч квалификации Евро-2024 против Северной Македонии. Поединок проходит на Epet Arena в Праге.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

Украинскую сборную на матч против македонцев вывели дети украинских защитников «Трибуны героев», а также дети-переселенцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Источник Sport.ua
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