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Италия
14 октября 2023, 15:48 | Обновлено 14 октября 2023, 15:59
766
2

Скандал в Италии. Известны все игроки, замешанные в ставках

Не только лишь Дзаньоло и Тонали в деле

14 октября 2023, 15:48 | Обновлено 14 октября 2023, 15:59
766
2
Скандал в Италии. Известны все игроки, замешанные в ставках
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Берарди

Оглашен список всех футболистов, которые делали ставки на футбольные матчи.

В реестр вошли Николо Фаджоли, Федерико Гатти (оба – «Ювентус»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Алессандро Флоренци («Милан»), Никола Залевски, Джанлука Манчини, Феликс Офена-Гьян (все – «Рома»), Маттиа Дзакканьи, Мануэль Лаццари, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини (все – «Лацио»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Лука Дзанимачча («Кремонезе») и Антонио Галло («Лечче»).

Напомним, первоначально стало известно, что в ставках на спорт подозреваются игроки сборной Италии Николо Дзаньоло и Сандро Тонали. Они оба были исключены из состава национальной команды на ближайшие матчи отбора на Евро-2024.

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Источник Football-Italia
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Комментарии 2
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Gargantua
а каким образом вскрылось то?
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+1
Voxa Hvedyk
Ціла збірна Італії(образно)...
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0
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