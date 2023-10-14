Скандал в Италии. Известны все игроки, замешанные в ставках

Оглашен список всех футболистов, которые делали ставки на футбольные матчи.

В реестр вошли Николо Фаджоли, Федерико Гатти (оба – «Ювентус»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Алессандро Флоренци («Милан»), Никола Залевски, Джанлука Манчини, Феликс Офена-Гьян (все – «Рома»), Маттиа Дзакканьи, Мануэль Лаццари, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини (все – «Лацио»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Лука Дзанимачча («Кремонезе») и Антонио Галло («Лечче»).

Напомним, первоначально стало известно, что в ставках на спорт подозреваются игроки сборной Италии Николо Дзаньоло и Сандро Тонали. Они оба были исключены из состава национальной команды на ближайшие матчи отбора на Евро-2024.