ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок

Итальянская федерация футбола выпустила официальное заявление о ситуации вокруг двух игроков национальной команды Италии Николо Дзаньоло и Сандро Тонали, которые подозреваются в ставках на спорт:

«Федерация сообщает, что сегодня ближе к вечеру прокуратура Турина уведомила о материалах расследования игроков Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые в настоящее время тренируются с национальной командой в Федеральном техническом центре в Коверчано.

Независимо от характера действий, полагая, что в этой ситуации два игрока не находятся в необходимом состоянии для выполнения обязательств, запланированных на ближайшие несколько дней, Федерация решила, также защитить их, позволить им вернуться в свои соответствующие клубы».

Дзаньоло является игроком «Галатасарая», однако выступает на правах аренды в «Астон Вилле». В свое время Николо выступал за «Рому».

Тонали летом перебрался из «Милана» в «Ньюкасл».

В ближайшее время сборная Италии проведет два поединка квалификации к Евро-2024. 14 октября «адзурри» встретятся с Мальтой, а 17 октября сыграют против Англии.