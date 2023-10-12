ОФИЦИАЛЬНО. Два игрока Италии исключены из состава команды из-за ставок
Николо Дзаньоло и Сандро Тонали не помогут «адзурри»
Итальянская федерация футбола выпустила официальное заявление о ситуации вокруг двух игроков национальной команды Италии Николо Дзаньоло и Сандро Тонали, которые подозреваются в ставках на спорт:
«Федерация сообщает, что сегодня ближе к вечеру прокуратура Турина уведомила о материалах расследования игроков Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые в настоящее время тренируются с национальной командой в Федеральном техническом центре в Коверчано.
Независимо от характера действий, полагая, что в этой ситуации два игрока не находятся в необходимом состоянии для выполнения обязательств, запланированных на ближайшие несколько дней, Федерация решила, также защитить их, позволить им вернуться в свои соответствующие клубы».
Дзаньоло является игроком «Галатасарая», однако выступает на правах аренды в «Астон Вилле». В свое время Николо выступал за «Рому».
Тонали летом перебрался из «Милана» в «Ньюкасл».
В ближайшее время сборная Италии проведет два поединка квалификации к Евро-2024. 14 октября «адзурри» встретятся с Мальтой, а 17 октября сыграют против Англии.
Tonali e Zaniolo lasciano il ritiro di Coverciano #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurrohttps://t.co/OQSI8VhCPN— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 12, 2023
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