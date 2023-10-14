Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
14 октября 2023, 13:41 | Обновлено 14 октября 2023, 13:48
406
0

ФЕДЕЦКИЙ: «Не нравится в Украине? Собрали чемоданы и пиз###те на россию»

Экс-игрок сборной Украины – о предателях в украинском обществе

14 октября 2023, 13:41 | Обновлено 14 октября 2023, 13:48
406
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Не нравится в Украине? Собрали чемоданы и пиз###те на россию»
ФК Металлист Харьков. Артем Федецкий

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о людях, которые живут в Украине, но имеют сепаратистские взгляды.

– Роспутько, Зубов, Виценец, Тимощук, Мампаси, Ордец, Бредун, Мармазов, Шарафутдинов – все из Шахтера. Как думаете, почему в донецком клубе так много предателей?
– Я не думаю, что нужно ровнять всех под футбольный клуб «Шахтер». Как ни крути, но «Шахтер» из Донбасса, где война продолжается с 2014 года. Кто был предан Украине, переехал с клубом на подконтрольную территорию. Почему так много предателей, мне трудно судить.

Когда-то я общался с Мармазовым. Перед началом сепаратистских беспорядков в 2014 году я спросил у него: «Что у вас здесь происходит?». Он ответил: «Нужно что-то менять». Я так и не понял, что он хотел поменять. В то время еще не было понятно, что произойдет безумная оккупация россиянами нашей территории.

Я не понимаю людей, которые живут в Украине, и хотят превратить нашу страну в россию. Не нравится в Украине? Собрали чемоданы и пиз####те на россию! Там территория большая – в Сибири хватит места всем предателям. Нам не нужно пропагандировать российские ценности, у Украины есть своя многогранная культура.

Поэтому в это непростое время у меня вызывают огромное уважение люди, которые переходят на украинский язык. Украинцы должны ценить ту культуру и землю, на которой они родились и живут. Наши защитники отдают за их свободу самое ценное - свою жизнь.

– Давайте вспомним ваше время в «Шахтере». Какое было отношение в команде к украиноязычному Федецкому?
– Когда я переехал в 2000 году в «Шахтер», то в Донецке не совсем правильно относились к людям, которые говорили на украинском. Однозначно не все, но иногда я ловил на себе недружелюбные взгляды.

Местные футболисты «Шахтера» всех игроков с запада Украины называли «бандеровцами», меня – в том числе. Но это не было с какой-то злобой, скорее прикол. У нас была дружная команда. Я тогда не сильно интересовался историей, поэтому не обижался. Когда уже немножко повзрослел, то начал изучать историю и понимать, кто такой Бандера и за что он боролся.

– Почему взгляды жителей Донбасса кардинально поменялись?
– Ответ один – российская пропаганда.

Ранее Артем Федецкий раскритиковал предателя Украины Александра Роспутько, который оставил донецкий «Шахтер» и отправился в Россию.

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Артем Федецкий
Источник Спорт-Экспресс Украина
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