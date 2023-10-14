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Украина. Премьер лига
14 октября 2023, 12:14 | Обновлено 14 октября 2023, 12:29
81
0

ВИДЕО. Днепр-1: две тренировки в одной

У подопечных Юрия Максимова завершились выходные

14 октября 2023, 12:14 | Обновлено 14 октября 2023, 12:29
81
0
ВИДЕО. Днепр-1: две тренировки в одной
СК Днепр-1

Футболисты «Днепра-1» собрались вместе после нескольких дней отдыха.

Выходные команде были предоставлены после минувшего уик-энда, в котором «Днепр-1» дома со счетом 2:0 обыграл «Верес» в матче 10-го тура УПЛ.

Первое занятие после паузы имело целью подготовить команду к дальнейшим более тяжелым тренировкам. Футболисты сначала выполнили комплекс упражнений в тренажерном зале, а затем перешли на газон. Там была беговая работа и теннисбол.

Спортклубовцы будут работать в ближайшие дни ежедневно по обычному графику, а ближайший официальный матч, напомним, они проведут 22 октября в Киеве против «Динамо».

Ранее сообщалось, что во время международной паузы Юрий Максимов планирует провести спарринг с молодежным составом U-19.

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видео Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Юрий Максимов
Источник СК Днепр-1
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