В паузе чемпионата УПЛ Максимов хочет просмотреть ближайший резерв
Главный тренер «Днепра-1» планирует провести спарринг с молодежным составом
Как стало известно Sport.ua, во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов планирует провести спарринг с молодежным составом (U-19), который состоится в конце этой недели.
По информации нашего источника, наставник хочет пересмотреть ближайший резерв, чтобы иметь исчерпывающую информацию, на кого можно рассчитывать уже в ближайшее время.
«Днепр-1» занимает в чемпионате УПЛ пятое место, набрав 14 очков.
Ранее стало известно, что дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 12-го тура сезона 2023/2024 годов.
Откроет тур встреча двух представителей Днепропетровщины – «Кривбасса» и «Днепра-1».
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