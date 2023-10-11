В паузе чемпионата УПЛ Максимов хочет просмотреть ближайший резерв

Как стало известно Sport.ua, во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов планирует провести спарринг с молодежным составом (U-19), который состоится в конце этой недели.

По информации нашего источника, наставник хочет пересмотреть ближайший резерв, чтобы иметь исчерпывающую информацию, на кого можно рассчитывать уже в ближайшее время.

«Днепр-1» занимает в чемпионате УПЛ пятое место, набрав 14 очков.

Ранее стало известно, что дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 12-го тура сезона 2023/2024 годов.

Откроет тур встреча двух представителей Днепропетровщины – «Кривбасса» и «Днепра-1».