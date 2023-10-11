Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В паузе чемпионата УПЛ Максимов хочет просмотреть ближайший резерв
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 09:38 |
592
0

В паузе чемпионата УПЛ Максимов хочет просмотреть ближайший резерв

Главный тренер «Днепра-1» планирует провести спарринг с молодежным составом

11 октября 2023, 09:38 |
592
0
В паузе чемпионата УПЛ Максимов хочет просмотреть ближайший резерв
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Как стало известно Sport.ua, во время октябрьской паузы в чемпионате УПЛ главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов планирует провести спарринг с молодежным составом (U-19), который состоится в конце этой недели.

По информации нашего источника, наставник хочет пересмотреть ближайший резерв, чтобы иметь исчерпывающую информацию, на кого можно рассчитывать уже в ближайшее время.

«Днепр-1» занимает в чемпионате УПЛ пятое место, набрав 14 очков.

Ранее стало известно, что дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 12-го тура сезона 2023/2024 годов.

Откроет тур встреча двух представителей Днепропетровщины – «Кривбасса» и «Днепра-1».

По теме:
Шахтер рассказал, сколько налогов уплатил за прошлый сезон
Почти 6 миллиардов гривен. Шахтер рассказал о своих доходах за сезон
Васт не поедет на матч против ЮКСА. Клуб из Николаева снимут с чемпионата
Юрий Максимов Днепр-1 инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГВАРДИОЛА: «Много игроков хорошо тренируются, а потом обсираются»
Футбол | 11 октября 2023, 09:05 4
ГВАРДИОЛА: «Много игроков хорошо тренируются, а потом обсираются»
ГВАРДИОЛА: «Много игроков хорошо тренируются, а потом обсираются»

Главный тренер «Манчестер Сити» – о подготовке к матчам

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Футбол | 10 октября 2023, 13:09 14
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032

Было только по одной заявке

Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Футбол | 10.10.2023, 21:37
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Футбол | 11.10.2023, 01:41
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Ковачича должны были удалять. Судьи признали ошибку в топ-матче АПЛ
Футбол | 11.10.2023, 09:30
Ковачича должны были удалять. Судьи признали ошибку в топ-матче АПЛ
Ковачича должны были удалять. Судьи признали ошибку в топ-матче АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
10.10.2023, 20:16 38
Футбол
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
09.10.2023, 22:52 1
Футбол
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
10.10.2023, 00:59 1
Снукер
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
10.10.2023, 20:05 6
Футбол
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
10.10.2023, 10:35 34
Футбол
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
09.10.2023, 19:15 4
Футзал
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
09.10.2023, 14:45 58
Футбол
ВИДЕО. Арбитра дисквалифицировали за то, что не пожал руку ассистентке
ВИДЕО. Арбитра дисквалифицировали за то, что не пожал руку ассистентке
10.10.2023, 07:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем