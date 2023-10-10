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Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 16:45 | Обновлено 10 октября 2023, 16:54
415
0

Стало известно расписание матчей 12-го тура УПЛ

Игровой день откроет дерби Днепропетровщины

10 октября 2023, 16:45 | Обновлено 10 октября 2023, 16:54
415
0
Стало известно расписание матчей 12-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 12-го тура сезона 2023/2024 годов.

Откроет тур встреча двух представителей Днепропетровщины - «Кривбасса» и «Днепра-1». Они выяснят отношения между собой в субботу, 28 октября, начало игры - в 13:00 по киевскому времени.

12-й тур

28 октября (суббота)

  • 13:00. «Кривбасс» – «Днепр-1»
  • 15:00. «Колос» – «Динамо»
  • 17:00. «Черноморец» – «Шахтер»
  • 19:00. «Рух» – «Александрия»

29 октября (воскресенье)

  • 13:00. ЛНЗ – «Оболонь»
  • 13:00. «Минай» – «Верес»
  • 15:00. «Ворскла» – «Металлист 1925»
  • 17:00. «Заря» – «Полесье»
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Источник УПЛ
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