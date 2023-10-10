Украина. Премьер лига10 октября 2023, 16:45 | Обновлено 10 октября 2023, 16:54
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Стало известно расписание матчей 12-го тура УПЛ
Игровой день откроет дерби Днепропетровщины
10 октября 2023, 16:45 | Обновлено 10 октября 2023, 16:54
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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 12-го тура сезона 2023/2024 годов.
Откроет тур встреча двух представителей Днепропетровщины - «Кривбасса» и «Днепра-1». Они выяснят отношения между собой в субботу, 28 октября, начало игры - в 13:00 по киевскому времени.
12-й тур
28 октября (суббота)
- 13:00. «Кривбасс» – «Днепр-1»
- 15:00. «Колос» – «Динамо»
- 17:00. «Черноморец» – «Шахтер»
- 19:00. «Рух» – «Александрия»
29 октября (воскресенье)
- 13:00. ЛНЗ – «Оболонь»
- 13:00. «Минай» – «Верес»
- 15:00. «Ворскла» – «Металлист 1925»
- 17:00. «Заря» – «Полесье»
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