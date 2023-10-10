Стало известно расписание матчей 12-го тура УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 12-го тура сезона 2023/2024 годов.

Откроет тур встреча двух представителей Днепропетровщины - «Кривбасса» и «Днепра-1». Они выяснят отношения между собой в субботу, 28 октября, начало игры - в 13:00 по киевскому времени.

12-й тур

28 октября (суббота)

13:00. «Кривбасс» – «Днепр-1»

15:00. «Колос» – «Динамо»

17:00. «Черноморец» – «Шахтер»

19:00. «Рух» – «Александрия»

29 октября (воскресенье)