Александр ЗИНЧЕНКО: «Недооценки Северной Македонии ни в коем случае нет»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился настроением перед матчем квалификации Евро-2024 против команды Северной Македонии.

«У нас боевое настроение. Все ребята хорошо настроены, мы понимаем важность этой игры. Знаем, что билеты на матч были раскуплены очень быстро, так что ожидаем увидеть на трибунах много украинцев.

Что касается Северной Македонии, то, кроме первого тайма в Скопье, мы помним эту команду по чемпионату Европы. Очень сильная сборная, которая много раз это доказывала и показывала высокий уровень игры даже против топ-команд. Не будем забывать, что она оставила сборную Италии без чемпионата мира. Для противостояния с ней нужна очень хорошая подготовка. Недооценки ни в коем случае нет.

Что касается игры с Мальтой, то сконцентрируемся на сто процентов на первом матче, а потом уже будем говорить о втором. Я понимаю, что нас ждут два очень серьезных и ответственных поединка, но весь фокус сейчас на первом.

Конечно, нам будет очень не хватать Цыганкова и Ярмоленко, но сейчас здесь собралась очень хорошая команда. Тренерскому штабу есть из кого выбирать замену.

Сам стадион компактен. Мы уже с ребятами разговаривали, что будет хорошая атмосфера из-за большого количества украинцев. С нетерпением ждем матча», — сказал Зинченко.

Напомним, что встреча между сборными Украины и Северной Македонии состоится сегодня, 14 октября, в Праге и начнется в 16:00 по киевскому времени.