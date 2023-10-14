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ATP
14 октября 2023, 04:15 |
17
0

Турнир АТР в Софии, перенесенный из Израиля, не состоится из-за выборов

Организаторы получили все необходимые права, но не могут найти место

14 октября 2023, 04:15 |
17
0
Турнир АТР в Софии, перенесенный из Израиля, не состоится из-за выборов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября Ассоциация теннисистов-профессионалов приняла решение о переносе турнира из Тель-Авива в Софию (Болгария) из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Организаторы получили все необходимые разрешение для проведения соревнований в столице Болгарии, однако теперь они не могут найти место.

Дело в том, что турнир должен состояться 5-11 ноября, а на «Арене София» с 4 по 11 ноября будут проходить местные выборы.

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ATP ATP Тель-Авив ATP София
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