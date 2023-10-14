ATP14 октября 2023, 04:15 |
17
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Турнир АТР в Софии, перенесенный из Израиля, не состоится из-за выборов
Организаторы получили все необходимые права, но не могут найти место
14 октября 2023, 04:15 |
17
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11 октября Ассоциация теннисистов-профессионалов приняла решение о переносе турнира из Тель-Авива в Софию (Болгария) из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
Организаторы получили все необходимые разрешение для проведения соревнований в столице Болгарии, однако теперь они не могут найти место.
Дело в том, что турнир должен состояться 5-11 ноября, а на «Арене София» с 4 по 11 ноября будут проходить местные выборы.
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