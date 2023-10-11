ATP перенесла турнир из Тель-Авива
Военные действия в Израиле внесли коррективы в расписание мирового тура
В Ассоциации теннисистов-профессионалов принято решение о переносе турнира из Тель-Авива в Софию.
АТР и оргкомитет турнира в Израиле не могли гарантировать безопасность теннисистов ввиду того, что сейчас, как известно, в стране имеют место военные действия. На проведение турнира, который должен был состояться в Тель-Авиве, претендовал испанский Хихон, однако в организации сделали выбор в пользу столицы Болгарии – Софии. Там якобы предоставили более выгодное финансовое предложение. Турнир состоится 5-11 ноября.
В 2022 году победителем турнира в Тель-Авиве стал серб Новак Джокович.
Ранее сообщалось, что турнир в Цинциннати не будет переезжать в Шарлотт и станет двухнедельным.
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