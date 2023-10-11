ATP перенесла турнир из Тель-Авива

В Ассоциации теннисистов-профессионалов принято решение о переносе турнира из Тель-Авива в Софию.

АТР и оргкомитет турнира в Израиле не могли гарантировать безопасность теннисистов ввиду того, что сейчас, как известно, в стране имеют место военные действия. На проведение турнира, который должен был состояться в Тель-Авиве, претендовал испанский Хихон, однако в организации сделали выбор в пользу столицы Болгарии – Софии. Там якобы предоставили более выгодное финансовое предложение. Турнир состоится 5-11 ноября.

В 2022 году победителем турнира в Тель-Авиве стал серб Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что турнир в Цинциннати не будет переезжать в Шарлотт и станет двухнедельным.