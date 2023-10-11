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ATP
11 октября 2023, 10:10 | Обновлено 11 октября 2023, 10:11
99
0

Турнир в Цинциннати не будет переезжать в Шарлотт и станет двухнедельным

Соревнования планируют отпраздновать 150-ю годовщину в городе основания

11 октября 2023, 10:10 | Обновлено 11 октября 2023, 10:11
99
0
Турнир в Цинциннати не будет переезжать в Шарлотт и станет двухнедельным
US Open

Компания Beemok Capital бизнесмена и филантропа Бенджамина Наварро из Чарльстона объявила о решении сохранить турнир Western & Southern Open в теннисном центре Lindner Family Tennis Center в Мэйсоне, недалеко от Цинциннати, еще на 25 лет.

Основанный в 1899 году, турнир является самым старым в США профессиональным теннисным турниром, который проводится в городе его основания. В следующем году турниру исполнится 125 лет. Благодаря обязательству Наварро, в конечном итоге турнир отметит 150 лет проведения соревнований в штате Огайо.

Этот теннисный турнир имеет категории ATP Masters 1000 и WTA 1000. Это один из девяти крупнейших мировых турниров, в котором одновременно соревнуются мужчины и женщины.

Компания Beemok Capital приобрела турнир в октябре 2022 года у Теннисной ассоциации США и вскоре после этого начала оценивать возможность его сохранения на прежнем месте или переноса в Шарлотт.

В 2025 году турнир в Цинциннати увеличится в размерах и продолжительности, его продолжительность возрастет с 9 до 12 дней, а количество игроков в одиночном разряде увеличится с 56 до 96 человек.

Отметим, что Бенджамин Наварро – отец теннисистки Эммы Наварро (№47 WTA). Он также владеет турниром WTA 500 в Чарльстон.

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ATP Цинциннати WTA Чарльстон
Источник Western & Southern Open
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