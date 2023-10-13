Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕССМЕРТНЫЙ: «Не знаю, состоится ли кубковый матч с Шахтером в Сумах»
Кубок Украины
13 октября 2023, 23:27 | Обновлено 13 октября 2023, 23:41
403
0

БЕССМЕРТНЫЙ: «Не знаю, состоится ли кубковый матч с Шахтером в Сумах»

В четвертьфинале «Виктория» сыграет против донецкого «Шахтера»

13 октября 2023, 23:27 | Обновлено 13 октября 2023, 23:41
403
0
БЕССМЕРТНЫЙ: «Не знаю, состоится ли кубковый матч с Шахтером в Сумах»
ФК Виктория. Анатолий Бессмертный

13 октября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу. Единственный представитель ПФЛ, оставшийся в этом турнире, Виктория Сумы, будет принимать чемпиона – Шахтер.

Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от результатов жеребьевки:

«Конечно, хотелось бы менее именитого визави. Но есть то, что имеем. Ничего не остается, как поискать в этой ситуации свои плюсы.

Прежде всего это возможность моим подопечным проверить себя в противостоянии с таким серьезным оппонентом. Команда же у нас была сформирована всего несколько месяцев назад.

Во-вторых, это ценный опыт, ведь «Шахтер» – постоянный участник Лиги чемпионов. В-третьих, это отличная реклама ФК «Виктория». Только хочу предупредить: ошибаются те, кто считает «Викторию» обреченной.

Состоится ли поединок в Сумах? Не хочется что-то прогнозировать, тем более, что жеребьевка состоялась всего несколько часов назад. Знаю только, что «Шахтер» не любит во время еврокубковых баталий играть на всеукраинской арене вдали от места дислокации. Потому все может быть. Но этот вопрос лучше задать через неделю-другую нашему клубному руководству».

Базовый день для проведения четвертьфинальных поединков Кубка Украины – 1 ноября. Ранее стали известны все пары 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины 2023/24.

По теме:
Иван ГЕЦКО: «Украине будет очень не хватать травмированного Цыганкова»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Виктория будет пытаться взять свое с Шахтером»
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Виктория Сумы (Николаевка) Шахтер Донецк инсайд Анатолий Бессмертный
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Футбол | 12 октября 2023, 23:23 27
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене

На борту самолета горняков не оказалось 19-летнего хавбека Александра Роспутько

Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Футбол | 13 октября 2023, 08:28 32
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном

Александр Роспутько захотел славы Тимощука?

WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
Бокс | 13.10.2023, 07:59
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
Калинина разгромно проиграла 24-й ракетке на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу
Теннис | 13.10.2023, 15:24
Калинина разгромно проиграла 24-й ракетке на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу
Калинина разгромно проиграла 24-й ракетке на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу
Бекхэм и Фергюсон: какими на самом деле были их взаимоотношения?
Футбол | 13.10.2023, 21:18
Бекхэм и Фергюсон: какими на самом деле были их взаимоотношения?
Бекхэм и Фергюсон: какими на самом деле были их взаимоотношения?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
12.10.2023, 09:40
Бокс
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
12.10.2023, 14:59 17
Футбол
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
13.10.2023, 11:35 19
Футбол
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
12.10.2023, 21:17 6
Футбол
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
13.10.2023, 16:25 32
Футбол
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
12.10.2023, 16:26 14
Футбол
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
12.10.2023, 02:28 88
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем