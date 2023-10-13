БЕССМЕРТНЫЙ: «Не знаю, состоится ли кубковый матч с Шахтером в Сумах»

13 октября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу. Единственный представитель ПФЛ, оставшийся в этом турнире, Виктория Сумы, будет принимать чемпиона – Шахтер.

Главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от результатов жеребьевки:

«Конечно, хотелось бы менее именитого визави. Но есть то, что имеем. Ничего не остается, как поискать в этой ситуации свои плюсы.

Прежде всего это возможность моим подопечным проверить себя в противостоянии с таким серьезным оппонентом. Команда же у нас была сформирована всего несколько месяцев назад.

Во-вторых, это ценный опыт, ведь «Шахтер» – постоянный участник Лиги чемпионов. В-третьих, это отличная реклама ФК «Виктория». Только хочу предупредить: ошибаются те, кто считает «Викторию» обреченной.

Состоится ли поединок в Сумах? Не хочется что-то прогнозировать, тем более, что жеребьевка состоялась всего несколько часов назад. Знаю только, что «Шахтер» не любит во время еврокубковых баталий играть на всеукраинской арене вдали от места дислокации. Потому все может быть. Но этот вопрос лучше задать через неделю-другую нашему клубному руководству».

Базовый день для проведения четвертьфинальных поединков Кубка Украины – 1 ноября. Ранее стали известны все пары 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины 2023/24.