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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 00:51 | Обновлено 14 октября 2023, 01:00
110
0

ВИДЕО. Ребров показал тактику. Предматчевая тренировка сборной в Праге

14 октября в 16:00 украинская сборная сыграет с македонцами

14 октября 2023, 00:51 | Обновлено 14 октября 2023, 01:00
110
0
ВИДЕО. Ребров показал тактику. Предматчевая тренировка сборной в Праге
УАФ. Сергей Ребров

Национальная команда Украины 13 октября провела официальную тренировку на поле пражского стадиона Epet Арена.

В сессии приняли участие 25 игроков. После периода восстановления вернулся в общую группу Денис Попов. В то же время из-за мышечного повреждения задней поверхности бедра выбыл Сергей Кривцов. К сожалению, опытный защитник не сможет помочь сине-желтым в ближайших матчах. Сергей покинет расположение сине-желтых после игры с Северной Македонией.

Эта тренировка стала своеобразной генеральной репетицией перед завтрашним матчем с македонцами (14 октября в 16:00). Финализируя недельную подготовку в Праге, главный тренер Сергей Ребров и его помощники больше времени посвятили тактике.

Наставник сине-желтых провел заключительные ротации с целью определения основного состава, который станет известен общественности завтра за 75 минут до стартового свистка словенского арбитра Славка Винчича.

ВИДЕО. Ребров показал тактику. Предматчевая тренировка сборной в Праге

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видео Сергей Ребров Сергей Кривцов сборная Украины по футболу тренировка Прага Евро-2024 Денис Попов Украина - Северная Македония
Источник Украинская ассоциация футбола
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