Национальная команда Украины 13 октября провела официальную тренировку на поле пражского стадиона Epet Арена.

В сессии приняли участие 25 игроков. После периода восстановления вернулся в общую группу Денис Попов. В то же время из-за мышечного повреждения задней поверхности бедра выбыл Сергей Кривцов. К сожалению, опытный защитник не сможет помочь сине-желтым в ближайших матчах. Сергей покинет расположение сине-желтых после игры с Северной Македонией.

Эта тренировка стала своеобразной генеральной репетицией перед завтрашним матчем с македонцами (14 октября в 16:00). Финализируя недельную подготовку в Праге, главный тренер Сергей Ребров и его помощники больше времени посвятили тактике.

Наставник сине-желтых провел заключительные ротации с целью определения основного состава, который станет известен общественности завтра за 75 минут до стартового свистка словенского арбитра Славка Винчича.

ВИДЕО. Ребров показал тактику. Предматчевая тренировка сборной в Праге