13.10.2023 14:30 – FT 1 : 1
Украина. Первая лига13 октября 2023, 16:50 | Обновлено 13 октября 2023, 17:07
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Виктория – Кремень, Агробизнес – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 13 октября матчи 12-го тура Первой лиги
13 октября 2023, 16:50 | Обновлено 13 октября 2023, 17:07
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13 октября проходят матчи 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Первая лига. 12-й тур, 13 октября
- 12:30. Горняк-Спорт – Металлург Запорожье
- 13:30. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг
- 14:30. Агробизнес – Эпицентр
Смотрите видеотрансляцию поединков.
12:30. Горняк-Спорт – Металлург Запорожье
13:30. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг
14:30. Агробизнес – Эпицентр
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Липовуз (Эпицентр).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Галенков (Агробизнес).
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