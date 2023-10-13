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Чемпионат Украины
Агробизнес
13.10.2023 14:30 – FT 1 : 1
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 октября 2023, 16:50 | Обновлено 13 октября 2023, 17:07
130
0

Виктория – Кремень, Агробизнес – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 13 октября матчи 12-го тура Первой лиги

13 октября 2023, 16:50 | Обновлено 13 октября 2023, 17:07
130
0
Виктория – Кремень, Агробизнес – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Агробизнес

13 октября проходят матчи 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Первая лига. 12-й тур, 13 октября

  • 12:30. Горняк-Спорт – Металлург Запорожье
  • 13:30. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг
  • 14:30. Агробизнес – Эпицентр

Смотрите видеотрансляцию поединков.

12:30. Горняк-Спорт – Металлург Запорожье

13:30. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг

14:30. Агробизнес – Эпицентр

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Липовуз (Эпицентр).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Галенков (Агробизнес).
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Источник Sport.ua
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