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Агробизнес
13.10.2023 14:30 – FT 1 : 1
Эпицентр
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Украина. Первая лига
13 октября 2023, 18:48 | Обновлено 13 октября 2023, 19:37
155
0

Первая лига. Ничья Агробизнеса и Эпицентра, победы хозяев в группе В

В Первой лиге прошли три матча 12-го тура

13 октября 2023, 18:48 | Обновлено 13 октября 2023, 19:37
155
0
Первая лига. Ничья Агробизнеса и Эпицентра, победы хозяев в группе В
ФК Горняк-Спорт

Тремя матчами сегодня, 12 октября, начался 12-й тур в Первой лиге.

В группе А «Агробизнес» из Волочиска открыл счет в начале домашнего матча против дунаевецкого «Эпицентра», однако гости в середине второго тайма смогли отыграться и матч завершился вничью.

В группе В «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней благодаря голу Евгения Мороза в середине первого тайма дома минимально обыграл запорожский «Металлург». А сумская «Виктория» дважды пробивала пенальти во втором тайме домашнего матча против кременчугского «Кремня» и оба раза – точно.

Первая лига, 12 тур

Группа А

Агробизнес (Волочиск) – Эпицентр (Дунаевцы) – 1:1 (1:0)

Голы: Галенков, 10 – Липовуз, 63.

Группа В

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Металлург (Запорожье) – 1:0 (1:0)

Гол: Мороз, 30.

Виктория (Сумы) – Кремень (Кременчуг) – 3:0 (1:0)

Голы: Шаврин, 28, Байдал (53, с пенальти), Савченко (76, с пенальти).

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Агробизнес Металлург Запорожье Эпицентр Каменец-Подольский Виктория Сумы (Николаевка) Кремень Кременчуг
Источник Sport.ua
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