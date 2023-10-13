Первая лига. Ничья Агробизнеса и Эпицентра, победы хозяев в группе В
В Первой лиге прошли три матча 12-го тура
Тремя матчами сегодня, 12 октября, начался 12-й тур в Первой лиге.
В группе А «Агробизнес» из Волочиска открыл счет в начале домашнего матча против дунаевецкого «Эпицентра», однако гости в середине второго тайма смогли отыграться и матч завершился вничью.
В группе В «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней благодаря голу Евгения Мороза в середине первого тайма дома минимально обыграл запорожский «Металлург». А сумская «Виктория» дважды пробивала пенальти во втором тайме домашнего матча против кременчугского «Кремня» и оба раза – точно.
Первая лига, 12 тур
Группа А
Агробизнес (Волочиск) – Эпицентр (Дунаевцы) – 1:1 (1:0)
Голы: Галенков, 10 – Липовуз, 63.
Группа В
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Металлург (Запорожье) – 1:0 (1:0)
Гол: Мороз, 30.
Виктория (Сумы) – Кремень (Кременчуг) – 3:0 (1:0)
Голы: Шаврин, 28, Байдал (53, с пенальти), Савченко (76, с пенальти).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Результат остался без изменений
Новый контракт или что-то гораздо серьезнее