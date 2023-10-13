Агентство ProStar: «Исчезновение Роспутько стало неожиданностью»

Агентство ProStar, которое представляет интересы беглого игрока «Шахтера» Александра Роспутько, выступило с официальным комментарием по поводу данной ситуации:

«После игры «Шахтера» в Антверпене мы контактировали с Александром. Это правда, что мы вели переговоры с «Шахтером» о продлении контракта и должны были подписать документы по возвращении в Киев.

Его устраивали предложенные клубом условия. Поэтому для нас было неожиданностью исчезновение Роспутько и он до сих пор не выходит на связь.

Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем любые отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере».

Таким образом, Pro Star подтвердил инсайд Sport.ua о том, что Роспутько должен был подписать новый контракт с «Шахтером» по возвращении в Киев.

Ранее сообщалось о том, что Роспутько ждут в клубе из санкт-петербурга.