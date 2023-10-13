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Молодежные турниры
13 октября 2023, 15:59 | Обновлено 13 октября 2023, 16:52
878
4

Агентство ProStar: «Исчезновение Роспутько стало неожиданностью»

Компания выступила с официальным заявлением

13 октября 2023, 15:59 | Обновлено 13 октября 2023, 16:52
878
4
Агентство ProStar: «Исчезновение Роспутько стало неожиданностью»
ФК Шахтер. Александр Роспутько

Агентство ProStar, которое представляет интересы беглого игрока «Шахтера» Александра Роспутько, выступило с официальным комментарием по поводу данной ситуации:

«После игры «Шахтера» в Антверпене мы контактировали с Александром. Это правда, что мы вели переговоры с «Шахтером» о продлении контракта и должны были подписать документы по возвращении в Киев.

Его устраивали предложенные клубом условия. Поэтому для нас было неожиданностью исчезновение Роспутько и он до сих пор не выходит на связь.

Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем любые отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере».

Таким образом, Pro Star подтвердил инсайд Sport.ua о том, что Роспутько должен был подписать новый контракт с «Шахтером» по возвращении в Киев.

Ранее сообщалось о том, что Роспутько ждут в клубе из санкт-петербурга.

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Александр Роспутько Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Вадим Шаблий
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Комментарии 4
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Олег Мандрівник
Хана этому идиоту. Теоретически мог бы стать футболистом, теперь максимум что светит - охранник в "пятёрочке" где-то на отшибе
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0
inflicted
Роспутько він і в Африці роспутько
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GeorgeCarlin
Все что пишут УкрСМИ нужно воспринимать критично. Тут многие в комментария яро кричали что плохие палестинцы убивали израилских детей, новость которая уже давно опровержена, также как многие здесь утверждали что палестинцы обезглавливали израильтян, хотя то было старое видео на котором изображены боевики ISIS, и оно не имеет никакого оношения к событиям в Израиле. Те кто верит что самые сильные спецслужбы в мире (Моссад) не знали о грядущем нападение, это те же кто верит что дикари с пещерь сделали теракт 11 Сентебря, или что в Ираке было химическое оружие массового поражения. Скорей всего атака была спланирована с помощью израилских спец.служб, цель понятна, предлог чтобы сравнять с землей Сектор Газа и изгнать палестинцев оттуда.Вообщем, с таким не разумным и легко манипулировании наридом, Украине еще долго не видать мира и благополучия. 
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