Агентство ProStar: «Исчезновение Роспутько стало неожиданностью»
Компания выступила с официальным заявлением
Агентство ProStar, которое представляет интересы беглого игрока «Шахтера» Александра Роспутько, выступило с официальным комментарием по поводу данной ситуации:
«После игры «Шахтера» в Антверпене мы контактировали с Александром. Это правда, что мы вели переговоры с «Шахтером» о продлении контракта и должны были подписать документы по возвращении в Киев.
Его устраивали предложенные клубом условия. Поэтому для нас было неожиданностью исчезновение Роспутько и он до сих пор не выходит на связь.
Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем любые отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере».
Таким образом, Pro Star подтвердил инсайд Sport.ua о том, что Роспутько должен был подписать новый контракт с «Шахтером» по возвращении в Киев.
Ранее сообщалось о том, что Роспутько ждут в клубе из санкт-петербурга.
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