Леся Цуренко – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
13 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№43 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В 1/4 финала украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Барборы Крейчиковой (№18 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Калинина – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№8 WTA).
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