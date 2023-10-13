Леся Цуренко – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№43 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В 1/4 финала украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Барборы Крейчиковой (№18 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Калинина – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№8 WTA).

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