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  4. Леся Цуренко – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 октября 2023, 09:15 |
727
0

Леся Цуренко – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу

13 октября 2023, 09:15 |
727
0
Леся Цуренко – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

13 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№43 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В 1/4 финала украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Барборы Крейчиковой (№18 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Калинина – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№8 WTA).

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Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Чжэнчжоу Барбора Крейчикова
Источник Sport.ua
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