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Евро
Фарерские острова
12.10.2023 21:45 – FT 0 : 2
Польша
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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 05:30 | Обновлено 13 октября 2023, 05:56
14
0

Фареры – Польша – 0:2. Шиманьски и Букса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024

13 октября 2023, 05:30 | Обновлено 13 октября 2023, 05:56
14
0
Фареры – Польша – 0:2. Шиманьски и Букса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Букса

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

В другом матче игрового дня Польша в гостях нанесла поражение Фарерам (2:0).

Голы забили Себастьян Шиманьски и Адам Букса.

Турнирное положение: Албания (13), Польша (9), Чехия (8), Молдова (8), Фареры (1).

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 12 октября

Фареры – Польша – 0:2

Голы: Шиманьски, 4, Букса, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Польша).
49’
Хердур Ашхам (Фарерские острова) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Польша).
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Источник Sport.ua
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