12.10.2023 21:45 – FT 0 : 2
Чемпионат Европы13 октября 2023, 05:30 | Обновлено 13 октября 2023, 05:56
14
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Фареры – Польша – 0:2. Шиманьски и Букса. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024
13 октября 2023, 05:30 | Обновлено 13 октября 2023, 05:56
14
0
12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.
В другом матче игрового дня Польша в гостях нанесла поражение Фарерам (2:0).
Голы забили Себастьян Шиманьски и Адам Букса.
Турнирное положение: Албания (13), Польша (9), Чехия (8), Молдова (8), Фареры (1).
Квалификация Евро-2024
7-й тур, 12 октября
Фареры – Польша – 0:2
Голы: Шиманьски, 4, Букса, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Польша).
49’
Хердур Ашхам (Фарерские острова) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Польша).
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