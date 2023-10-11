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Евро
Фарерские острова
12.10.2023 21:45 - : -
Польша
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Чемпионат Европы
11 октября 2023, 14:52 |
84
0

Фарерские острова – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 12 октября в 21:45 по Киеву

11 октября 2023, 14:52 |
84
0
Фарерские острова – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября на «Торсвеллур» (Торсхавн) пройдет матч 7-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Фарерских островов встретится со сборной Польши. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Фарерские острова

Команда может себе записать в актив только победу с своей группе в дивизионе D в Лиге Наций. И потом, на более высоком уровне, было по 2 победы, ничьи и поражения, чего, даже при негативной разнице голов, хватило, чтобы закрепиться на этом уровне. Но в обычных квалификациях пока что овцеводы не претендуют на что-то большее, чем предпоследнее место в группе. Сейчас все, что получилось у команды, это начать относительно оптимистично, с ничьей против другого андердога, Молдовы, причем на чужой поле. Вот только потом фарерцы проиграли и в товарищеском поединке против Северной Македонии, и в остальных поединках квалификации, с Чехией, Албанией и Польшей, а потом, дома, с теми же молдаванами. Кстати, забили за это время только однажды, дома с албанцами.

Польша

Сборная снова неудачно сделала ставку на португальского наставника. Не так давно тут уже слабо проявил себя Паулу Соуза. В 2022-м сбежавшего в Бразилию специалиста сменил Чеслав Михневич, и выглядел вполне уместно, не только выведя подопечных на чемпионат мира, но и уже в Катаре выйдя с ними из группы. Но после этого с ним расстались, сделал ставку на Фернанду Сантуша. Тот сразу начал с провала во главе кадры, в виде 1-3 с Чехией. Потом победы над Албанией, Германией (в товарищеском поединке) и фарерами были сенсационные баранки, в июне 2-3 с Молдовой, а в сентябре - и с Албанией. После тех 0-2 у поляков и появился новый наставник. И Пробеж, которого повысили из команды U21, как раз сейчас дебютирует в новой должности.

Статистика личных встреч

В сентябре сборные впервые пересеклись на поле. И за счет позднего гола Левандовски фаворит выиграл 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в честь дебюта нового наставника поляки выиграют не менее уверенно, чем дома. Согласимся и поставим на победу гостей при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,02).

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Источник Sport.ua
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