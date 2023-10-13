Товарищеские матчи. Швеция нанесла поражение Молдове, Грузия забила 8 мячей
Европейские команды ведут подготовку к матчам квалификации Евро-2024
Вечером 12 октября состоялись несколько товарищеских матчей.
Европейские команды ведут подготовку к матчам квалификации Евро-2024.
Швеция нанесла поражение Молдове (3:1), дубль сделал Йеспер Карлссон.
Грузия забила 8 мячей Таиланду (8:0), покер оформил Жорж Микаутадзе из «Аякса».
Товарищеские матчи. 12 октября
Швеция – Молдова – 3:1
Голы: Карлссон, 9, 74, Лагербильке, 18 – Николаеску, 39
Грузия – Таиланд – 8:0
Голы: Давиташвили, 9, 44, Лочошвили, 12, Микаутадзе, 24, 37, 41, 56 (пен), Кварацхелия, 66.
Черногория – Ливан – 3:2
Голы: Куц, 16, 19, Осмаич, 69 – Дарвиш, 66, Тнейш, 80
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