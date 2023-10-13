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13 октября 2023, 05:15 | Обновлено 13 октября 2023, 05:44
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Товарищеские матчи. Швеция нанесла поражение Молдове, Грузия забила 8 мячей

Европейские команды ведут подготовку к матчам квалификации Евро-2024

13 октября 2023, 05:15 | Обновлено 13 октября 2023, 05:44
70
0
Товарищеские матчи. Швеция нанесла поражение Молдове, Грузия забила 8 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 октября состоялись несколько товарищеских матчей.

Европейские команды ведут подготовку к матчам квалификации Евро-2024.

Швеция нанесла поражение Молдове (3:1), дубль сделал Йеспер Карлссон.

Грузия забила 8 мячей Таиланду (8:0), покер оформил Жорж Микаутадзе из «Аякса».

Товарищеские матчи. 12 октября

Швеция – Молдова – 3:1

Голы: Карлссон, 9, 74, Лагербильке, 18 – Николаеску, 39

Грузия – Таиланд – 8:0

Голы: Давиташвили, 9, 44, Лочошвили, 12, Микаутадзе, 24, 37, 41, 56 (пен), Кварацхелия, 66.

Черногория – Ливан – 3:2

Голы: Куц, 16, 19, Осмаич, 69 – Дарвиш, 66, Тнейш, 80

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Источник Sport.ua
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