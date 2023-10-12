Товарищеские матчи
Чемпионат Европы12 октября 2023, 00:41 | Обновлено 12 октября 2023, 00:49
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Сборная Уэльса разгромила команду Гибралтара в товарищеском матче
Голами отличились: Бен Дэвис, Киффер Мур (дубль) и Нейтан Бродхед
12 октября 2023, 00:41 | Обновлено 12 октября 2023, 00:49
19
0
Сборная Уэльса разгромно выиграла товарищеский матч у команды Гибралтара со счетом 4:0.
Все голы были забиты в первом тайме. Отличились: Бен Дэвис, Киффер Мур (дубль) и Нейтан Бродхед.
Товарищеский матч, 11 октября
Уэльс – Гибралтар – 4:0
Голы: Бен Дэвис, 23, Киффер Мур, 26, 45+1, Нейтан Бродхед, 35.
FT | 🏴 4-0 🇬🇮— Wales 🏴 (@Cymru) October 11, 2023
A winning return to Y STōK Cae Ras 🙌
💻 https://t.co/jZoo4geBVz | #TogetherStronger pic.twitter.com/zscGQ2lPS3
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