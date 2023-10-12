Сборная Уэльса разгромила команду Гибралтара в товарищеском матче

Сборная Уэльса разгромно выиграла товарищеский матч у команды Гибралтара со счетом 4:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Отличились: Бен Дэвис, Киффер Мур (дубль) и Нейтан Бродхед.

Товарищеский матч, 11 октября

Уэльс – Гибралтар – 4:0

Голы: Бен Дэвис, 23, Киффер Мур, 26, 45+1, Нейтан Бродхед, 35.