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Товарищеские матчи
Уэльс
11.10.2023 21:45 – FT 4 : 0
Гибралтар
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12 октября 2023, 00:41 | Обновлено 12 октября 2023, 00:49
19
0

Сборная Уэльса разгромила команду Гибралтара в товарищеском матче

Голами отличились: Бен Дэвис, Киффер Мур (дубль) и Нейтан Бродхед

12 октября 2023, 00:41 | Обновлено 12 октября 2023, 00:49
19
0
Сборная Уэльса разгромила команду Гибралтара в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Уэльса разгромно выиграла товарищеский матч у команды Гибралтара со счетом 4:0.

Все голы были забиты в первом тайме. Отличились: Бен Дэвис, Киффер Мур (дубль) и Нейтан Бродхед.

Товарищеский матч, 11 октября

Уэльс – Гибралтар – 4:0

Голы: Бен Дэвис, 23, Киффер Мур, 26, 45+1, Нейтан Бродхед, 35.

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Источник Sport.ua
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