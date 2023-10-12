Скауты Ювентуса наблюдают за подопечным Петракова, который играет в россии

Сегодня, 12 октября сборная Армении Александра Петракова в матче отбора на Евро-2024 на выезде играет с Латвией.

По информации итальянских СМИ, на матче присутствуют скауты «Ювентуса», которые наблюдают за полузащитником сборной Армении Эдуардом Сперцяном. Он на протяжении всей своей карьеры выступает за российский «краснодар».

Летом «Аякс» отказался от трансфера Сперцяна именно из-за того, что он играет в россии. Спортивный директор «Аякса» Свен Мислитат, который работал над этим переходом, был уволен.