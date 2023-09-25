Аякс уволил спортдира, который хотел купить игрока из россии

«Аякс» принял решение уволить спортивного директора клуба Свена Мислинтата. У него не было поддержки ни внутри клуба, ни среди фанатов «Аякса».

«Аякс» провалил старт нынешнего сезона, а вчера их домашний матч против принципиального соперника, «Фейенорда», был прерван на 55-й минуте при счете 0:3 из-за беспорядков на трибунах.

Отметим, что минувшим летом Мислинтат хотел подписать в «Аякс» футболиста сборной Армении Эдуарда Сперцяна, который выступает за российский «краснодар». Однако эта сделка была заблокирована советом директоров «Аякса».