Арсенал интересуется тинейджером, дважды ассистировавшим в игре с Шахтером

Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним полузащитником бельгийского «Антверпена» Артуром Вермереном, сообщает издание TeamTalk.

«Канониры» рассчитывают, что сумма трансфера будет составлять примерно 15 миллионов британских фунтов. Ранее сообщалось, что Артуром интересуется каталонская «Барселона».

Недавно Веремерен получил первый вызов во взрослую сборную Бельгии. Интересно, что заменил он травмированного вингера Леандро Троссарда, который играет именно за «Арсенал».

В этом сезоне Артур Вермерен сыграл 15 матчей за «Антверпен», отметившись 1 забитым мячом и 5 ассистами. В игре 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:3) полузащитник отдал 2 ассиста.