Кто он? Скауты Барселоны просматривали игрока на матче Антверпен – Шахтер
Каталонский клуб следит за Артуром Вермереном
Чемпион Испании «Барселона» пристально следит за прогрессом 18-летнего центрального полузащитника «Антверпена» Артура Вермерена.
Скауты «блаугранас» присутствовали на матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Антверпеном» и «Шахтером» (2:3), и их целью № 1 являлся именно Вермерен.
Молодой бельгиец в матче с «горняками» отличился двумя результативными передачами, и очень нравится руководству «Барселоны», хотя каталонский клуб пока не делал никаких шагов, чтобы договориться о его трансфере с «Антверпеном».
В «Барселоне» считают, что если представится возможность подписать Вермерена за приемлемую сумму, то нужно быть готовыми ей немедленно воспользоваться.
Примечательно, что Вермерен стал всего вторым бельгийцем в истории Лиги чемпионов, которому удалось в одном матче отличиться двумя ассистами. Первым является нынешний хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
Ранее СМИ писали, что в матче против «Шахтера» просмотреть Вермерена в действии намерены скауты «Манчестер Юнайтед».
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