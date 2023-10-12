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  4. 18-я ракетка. Определена соперница Цуренко в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу
WTA
12 октября 2023, 18:16 |
608
0

18-я ракетка. Определена соперница Цуренко в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу

Леся сыграет против Барборы Крейчиковой

12 октября 2023, 18:16 |
608
0
18-я ракетка. Определена соперница Цуренко в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 43) узнала соперницу в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В 3-м раунде украинка сыграет против 18-й ракетки мира из Чехии Барборы Крейчиковой, которая в 1/8 финала обыграла Петру Мартич (Хорватия, WTA 45) в двух сетах за 1 час и 27 минут.

WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/8 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [7] – Петра Мартич (Хорватия) – 7:5, 6:1

Леся играла с Барборой всего 1 раз. В 2023 году украинка выиграла у чешки на старте Ролан Гаррос.

В 1/8 финала WTA 500 в Чжэнчжоу Цуренко на двух тай-брейках дожала Донну Векич.

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Барбора Крейчикова Леся Цуренко WTA Чжэнчжоу Петра Мартич
Источник Sport.ua
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