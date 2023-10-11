ВИДЕО. Без Попова. Сборная Украины провела очередную тренировку в Праге

В среду, 11 октября, в рамках подготовки к очередным матчам квалификации Евро-2024, которая проходит в Праге, игроки сборной Украины провели два занятия.

С утра команда занималась фитнесом, а вечером провела игровую тренировку. На поле стадиона в пражском районе Страгов снова вышли все 26 присутствующих в лагере исполнителей. Лишь Денис Попов продолжает индивидуальную подготовку на поле. Динамика его восстановления положительная. Остальные ребята начали тренировку с пробежки и разминки, после чего тренерский штаб больше всего внимания уделил наработке структуры игры, тактическим упражнениям и работе над передачами. В сочетании с тактическими занятиями, которые также происходят ежедневно, идет целенаправленная подготовка к конкретному сопернику.

Напомним, в субботу, 14 октября (начало – в 16:00 по киевскому времени) состоится матч Украина – Северная Македония.

Ранее сообщалось, где Украина сыграет матч отбора Евро-2024 с командой Италии.