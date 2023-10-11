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Сборная УКРАИНЫ
11 октября 2023, 23:02 | Обновлено 11 октября 2023, 23:10
76
0

ВИДЕО. Без Попова. Сборная Украины провела очередную тренировку в Праге

Подопечные Сергея Реброва готовятся к матчах с Северной Македонией и Мальтой

11 октября 2023, 23:02 | Обновлено 11 октября 2023, 23:10
76
0
ВИДЕО. Без Попова. Сборная Украины провела очередную тренировку в Праге
УАФ

В среду, 11 октября, в рамках подготовки к очередным матчам квалификации Евро-2024, которая проходит в Праге, игроки сборной Украины провели два занятия.

С утра команда занималась фитнесом, а вечером провела игровую тренировку. На поле стадиона в пражском районе Страгов снова вышли все 26 присутствующих в лагере исполнителей. Лишь Денис Попов продолжает индивидуальную подготовку на поле. Динамика его восстановления положительная. Остальные ребята начали тренировку с пробежки и разминки, после чего тренерский штаб больше всего внимания уделил наработке структуры игры, тактическим упражнениям и работе над передачами. В сочетании с тактическими занятиями, которые также происходят ежедневно, идет целенаправленная подготовка к конкретному сопернику.

Напомним, в субботу, 14 октября (начало – в 16:00 по киевскому времени) состоится матч Украина – Северная Македония.

Ранее сообщалось, где Украина сыграет матч отбора Евро-2024 с командой Италии.

По теме:
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ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Украина сыграет матч отбора Евро с Италией
сборная Украины по футболу Сергей Ребров Денис Попов
Источник Украинская ассоциация футбола
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