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Чемпионат Европы
11 октября 2023, 17:06 | Обновлено 11 октября 2023, 17:16
617
0

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Украина сыграет матч отбора Евро с Италией

«Сине-желтые» примут итальянскую команду в Леверкузене

11 октября 2023, 17:06 | Обновлено 11 октября 2023, 17:16
617
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где Украина сыграет матч отбора Евро с Италией
Getty Images/Global Images Ukraine. БайАрена

Сборная Украины по футболу сыграет номинально домашний матч квалификации Евро-2024 против национальной команды Италии в Леверкузене, Германия.

Поединок пройдет на поле стадиона «БайАрена». Арена принадлежит местному немецкому клубу «Байер».

Время начала встречи – 20 ноября в 21:45 по Киеву.

Для Украины это будет заключительный матч группового этапа отбора к чемпионату Европы.

«Мы рады, что переговоры завершились договоренностью о проведении матча Украина – Италия на прекрасном стадионе «БайАрена». Украинская ассоциация футбола выражает искреннюю благодарность руководству немецкого клуба «Байер» за плодотворное сотрудничество и поддержку, которую оно оказывает украинскому футболу! Отдельная благодарность – Немецкому футбольному союзу за помощь и содействие в организации этого поединка, а также поддержку Украины в сложные времена испытаний. Мы ценим это и будем всегда помнить ваше гостеприимство! Уверен, что украинские болельщики, которые приедут 20 ноября в Леверкузен поддержать нашу сборную, также смогут оценить гостеприимство и красоту «БайАрены», – прокомментировал договор первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

В свою очередь Фернандо Карро, генеральный директор «Байера», сказал:

«Мы рады, что смогли прислать сообщение, хоть и небольшое, о нашей солидарности и поддержке. Для многих украинцев, которые нашли свой второй дом в Рейнской области, эта игра на «БайАрене» является прекрасной возможностью непосредственно поддержать родную команду — так же, как и для многочисленных итальянских граждан, проживающих в нашем регионе. Мы надеемся на мирный и, конечно, увлекательный праздник футбола».

Ближайший матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало — в 16:00 по киевскому времени). Поединок же с Мальтой пройдет 17 октября на Национальном стадионе в городке Та-Кали (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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