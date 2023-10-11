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Чемпионат Европы
11 октября 2023, 22:43 | Обновлено 11 октября 2023, 22:55
273
0

ФОТО. Сборная Украины продолжает сбор в Праге

«Сине-желтые» готовятся к поединках отбора Евро-2024 с Северной Македонией и Мальты

11 октября 2023, 22:43 | Обновлено 11 октября 2023, 22:55
273
0
ФОТО. Сборная Украины продолжает сбор в Праге
УАФ

До игры с Северной Македонией в отборе Евро-2024 остается всего лишь три дня, так что обратный отсчет до первого из двух октябрьских матчей национальной команды Украины запущен.

Погода в столице Чехии, Праге, странным образом изменилась к лучшему. Сегодня температура воздуха поднялась до 24-х градусов. Поэтому фитнес-занятие, запланированное ранее в тренажерном зале, было перенесено на воздух.

На верхнем уровне отеля, где живет сборная Украины, расположено футбольное поле чуть меньше стандартных размеров. Именно там тренер по физической подготовке Виталий Кулиба и провел для команды стретчинг и предложил упражнения для мышц кора. К тому же на пути к верхнему полю ребят ждал неожиданный транспорт: полутораминутный подъем на фуникулере, который соединяет два корпуса отеля, для тренировочных будней - довольно приятная аттракция.

Что касается фитнеса, то он хоть и проходил под приятными солнечными лучами, требовал от ребят ощутимых усилий, которые в дальнейшем будут оказывать только положительное влияние на их организм. И хотя пришлось немного попотеть, дружеские шутки и взаимная поддержка дали свой эффект: тренировку все покидали с улыбками.

Вечером на поле стадиона в пражском районе Страгов снова вышли все 26 присутствующих в лагере исполнителей. Лишь Денис Попов продолжает индивидуальную подготовку на поле. Динамика его восстановления положительная. Остальные ребята начали тренировку с пробежки и разминки, после чего тренерский штаб больше всего внимания уделил наработке структуры игры, тактическим упражнениям и работе над передачами. В сочетании с тактическими занятиями, которые также происходят ежедневно, идет целенаправленная подготовка к конкретному сопернику.

Напомним, матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября, начало – в 16:00 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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