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  4. Андрей Неделин: «Было предложено открыть рейтинг оценки судей»
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 23:03 |
85
0

Андрей Неделин: «Было предложено открыть рейтинг оценки судей»

Исполнительный директор харьковского «Металлиста 1925» – о встрече с Комитетом арбитров

11 октября 2023, 23:03 |
85
0
Андрей Неделин: «Было предложено открыть рейтинг оценки судей»
ФК Металлист 1925. Андрей Неделин

Исполнительный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказал об онлайн-встрече клубов УПЛ с представителями Комитета арбитров УАФ.

«Присутствовали руководители клубов. Если руководящего состава не было, то присутствовали менеджеры клубов высшего звена. Также присутствовали представители УАФ, вице-президенты. Были Лучано Лучи и Никола Риццоли. Встреча, как все понимают, нестандартна. Она проводилась впервые за многие годы. Каких-либо чрезвычайных ситуаций на встрече не было.

Представители судейского корпуса комментировали и квалифицировали эпизоды, которые они обязаны комментировать: какие-то спорные решения или решения арбитра, которые подлежат очень тщательному изучению. Это такие решения, как помощь ВАР, когда арбитр ошибся, а ВАР исправил его решение; назначение или не назначение пенальти, грубая игра, удаление.

Представители судейского корпуса отмечали, что представителям клубов нужно более оптимистично, более лояльно относиться к судьям. Я считаю, что эти люди дали нам широкие ответы на очень много вопросов. Эти ответы были профессиональными. Было приятно услышать комментарии с нашей стороны, со стороны руководителей клубов.

Было выдвинуто несколько предложений. Думаю, здесь никаких секретов нет. Все говорят о публичности. Во-первых, это публичность обсуждения эпизодов после каждого тура. Такая практика есть в мире. К примеру, в Италии. Как мы знаем, руководители судейского корпуса у нас сейчас итальянцы. В Италии выходит программа, извещающая болельщика и всех задействованных в этом состоявшемся процессе. Также предоставляются аудиозаписи переговоров между ВАР и рефери матча. Очень интересно это там происходит.

Предложили наладить какой-нибудь пилотный проект в Украине. Это предложили представители футбольного клуба Верес. Провести ютуб-программу, на которую будут выноситься наиболее спорные, наиболее резонансные решения. Все это поддержали. На сегодня лимитировали это 5 эпизодами.

Также было предложено открыть рейтинг оценки работы судей. Как вы знаете, наблюдатели от УАФ выставляют в протоколе оценки судьям, которые затем корректируются руководителями нашего судейского корпуса в лице Риццоли и Лучи. По мнению клубов, это может повысить качество услуг со стороны рефери по клубам», – сообщил Неделин.

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Металлист 1925 Андрей Неделин Комитет арбитров УАФ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Трибуна
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