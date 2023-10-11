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  4. Евгений ДИКИЙ: «Клубы хотят, чтобы Комитет арбитров работал более открыто»
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 20:50 | Обновлено 11 октября 2023, 21:53
198
2

Евгений ДИКИЙ: «Клубы хотят, чтобы Комитет арбитров работал более открыто»

Клубы УПЛ провели встречу с Комитетом арбитров УАФ

11 октября 2023, 20:50 | Обновлено 11 октября 2023, 21:53
198
2
Евгений ДИКИЙ: «Клубы хотят, чтобы Комитет арбитров работал более открыто»
УПЛ

Директор УПЛ Евгений Дикий рассказал об онлайн-встрече между клубами и представителями Комитета арбитров УАФ, в которой приняли участие руководитель комитета Лучано Лучи и главный эксперт по арбитражу Никола Риццоли.

«Участники совещания рассмотрели и проанализировали ситуации за предыдущие туры, по которым у клубов возникали замечания и вопросы. Разговор был откровенный, конструктивный, все остались довольны и поблагодарили за эту работу.

Также клубы высказали пожелание, чтобы работа Комитета арбитров была более открытой. Предварительно достигнута договоренность, что видеоразбор матчей, который проводится Комитетом Арбитров, будет доступен на официальных ресурсах Комитета», – сказал Дикий.

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Украинская Премьер-лига судейство чемпионат Украины по футболу Евгений Дикий Комитет арбитров УАФ Лучано Лучи Никола Риццоли Украинская ассоциация футбола
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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veteran1948
Сейчас в связи с войной, судей набрали школьников которые работают за бабло не квалифицированные и VAR им не нужен.И пока в комитете работают итальянцы порядок никто не наведет.Отсутствует система наказания а если бы отстраняли то может бы что-то изменилось.
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Выталкиватель парашутистов
Будем посмотреть, как говорят в Одессе.... Но что-то мне не верится, что вот так,сразу, все станет открытым и  вседоступным... Свежо предание,да верится с трудом. Единственная альтернатива судейскому беспределу - еженедельная передача на телевидении и на Ютубе,  посвященная арбитражу всеукраинских соревнований по футболу. Анализ каждого матча, разбор арбитража нашими ведущими ветеранами-арбитрами, только не Ореховым и Татуляном  на пару с Годуляном или волейболистом Швецовым, только при такой гласности качество арбитража может сдвинуться с мертвой точки. Арбитры будут знать что все их ляпы на футбольном поле станет достоянием гласности, что не смогут наши шалунишки со свистком, спрятаться за могучие плечи своих итальянских покровителей. Что мешает сделать такую передачу, ведь ест у кого поучиться - в Италии, Испании,Германии и Англии есть такие передачи, и все нормально....Только у нас такие вещи принимаются в штыки... И журналисты есть соответствующие, не хуже западных гуру в этой области футбола. Андриюк с Вацко смогли бы на высшем уровне вести такие передачи, 100 процентово. Может объявить сбор средств для организации такой передачи? Я думаю, что за несколько дней пару лимонов наших денег запросто можно собрать. Слабо?
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