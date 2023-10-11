Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ассистент Реброва в сборной стал спортдиром клуба из Словакии
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 15:21 |
500
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ассистент Реброва в сборной стал спортдиром клуба из Словакии

Глеб Платов будет работать в ФК «Дунайска Стреда»

11 октября 2023, 15:21 |
500
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ассистент Реброва в сборной стал спортдиром клуба из Словакии
ФК Дунайска Стреда. Глеб Платов

31-летний украинский специалист Глеб Платов официально стал спортивным директором футбольного клуба из Словакии «Дунайска Стреда».

По информации Trasfermarkt, контракт украинца с командой рассчитан на 2 года.

Свою деятельность в Словакии Платов будет совмещать с работой в сборной Украины, поскольку он является ассистентом главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва.

С 2021 года по 11 октября 2023 года Платов являлся спортивным директором «Днепра-1». Сегодня днепровский клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с Глебом:

«Глеб Платов покидает СК «Днепр-1» после трех лет плодотворного сотрудничества в должностях шеф-скаута, руководителя молодежного сектора и спортивного директора. Мы уважаем и понимаем решения Глеба и искренне благодарны ему за неутомимый труд во благо клуба, профессионализм, за те положительные изменения, которые произошли в клубе при его непосредственном участии».

Свой уход прокомментировал и сам Платов:

«От всего сердца хочу поблагодарить руководство СК «Днепр-1» и исполнительный директор клуба Андрея Анатольевича Русола за предоставленную возможность и веру в меня и мой профессионализм. Работа в СК «Днепр-1» была вызовом и одновременно привилегией. Также я благодарен всем сотрудникам, игрокам, тренерам, с которыми я имел честь работать на протяжении всей моей работы в клубе. В свою очередь хочу пожелать СК «Днепр-1» побед, процветания, постоянного развития и достижения самых амбициозных целей».

В возрасте 28 лет Глеб Платов стал самым молодым обладателем тренерской лицензии PRO в Украине. В сезоне 2017/18 работал аналитиком сборной Катара U-23, а уже в 2019 стал тренером катарской академии ASPIRE. В сезоне 2020/21 был ассистентом главного тренера в азербайджанском клубе Сабах, после чего перебрался в «Днепр-1». Также в свое время Платов работал аналитиком «Динамо» U-21.

По теме:
Валерий ФЕДОРЧУК: «Матч с Северной Македонией определит наши перспективы»
Александр СВАТОК: «Мы уже знаем, что Северная Македония – сильный соперник»
В паузе чемпионата УПЛ Максимов хочет просмотреть ближайший резерв
Глеб Платов Дунайска Стреда спортивный директор Днепр-1 сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Лунина еще одна проблема. Восстановление Куртуа проходит очень быстро
Футбол | 11 октября 2023, 14:18 8
У Лунина еще одна проблема. Восстановление Куртуа проходит очень быстро
У Лунина еще одна проблема. Восстановление Куртуа проходит очень быстро

Вратарь мадридского «Реала» уже не пользуется костылями

Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Теннис | 10 октября 2023, 19:22 0
Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае

Каспер Рууд уступил Фабиану Марожану, Себастьян Корда обыграл Франсиско Черундоло

Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Футбол | 10.10.2023, 20:05
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Футбол | 10.10.2023, 21:37
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Калинина обыграла экс-вторую ракетку мира на турнире в Чжэнчжоу
Теннис | 11.10.2023, 11:44
Калинина обыграла экс-вторую ракетку мира на турнире в Чжэнчжоу
Калинина обыграла экс-вторую ракетку мира на турнире в Чжэнчжоу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
це в ту країну він поїхав, яка у себе після виборів відмовилась допомагати Україні?  
таки так,  це і є та країна...      
Ответить
0
Roman serhi
А де питання,а як же він виїхав? А Ви чернь на мобілізацію негайно...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал нокаут, которым он гордится больше всего
Майк Тайсон назвал нокаут, которым он гордится больше всего
09.10.2023, 23:59 1
Бокс
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
09.10.2023, 17:28 51
Футбол
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
10.10.2023, 20:16 38
Футбол
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
10.10.2023, 06:20 2
Другие виды
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
09.10.2023, 09:45 5
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
10.10.2023, 22:47 3
Футбол
С 1-го места выйти в плей-офф ЧМ не сумели. Украинцы уступили американцам
С 1-го места выйти в плей-офф ЧМ не сумели. Украинцы уступили американцам
09.10.2023, 15:54
Волейбол
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
09.10.2023, 14:45 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем