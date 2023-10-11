ОФИЦИАЛЬНО. Ассистент Реброва в сборной стал спортдиром клуба из Словакии

31-летний украинский специалист Глеб Платов официально стал спортивным директором футбольного клуба из Словакии «Дунайска Стреда».

По информации Trasfermarkt, контракт украинца с командой рассчитан на 2 года.

Свою деятельность в Словакии Платов будет совмещать с работой в сборной Украины, поскольку он является ассистентом главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва.

С 2021 года по 11 октября 2023 года Платов являлся спортивным директором «Днепра-1». Сегодня днепровский клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с Глебом:

«Глеб Платов покидает СК «Днепр-1» после трех лет плодотворного сотрудничества в должностях шеф-скаута, руководителя молодежного сектора и спортивного директора. Мы уважаем и понимаем решения Глеба и искренне благодарны ему за неутомимый труд во благо клуба, профессионализм, за те положительные изменения, которые произошли в клубе при его непосредственном участии».

Свой уход прокомментировал и сам Платов:

«От всего сердца хочу поблагодарить руководство СК «Днепр-1» и исполнительный директор клуба Андрея Анатольевича Русола за предоставленную возможность и веру в меня и мой профессионализм. Работа в СК «Днепр-1» была вызовом и одновременно привилегией. Также я благодарен всем сотрудникам, игрокам, тренерам, с которыми я имел честь работать на протяжении всей моей работы в клубе. В свою очередь хочу пожелать СК «Днепр-1» побед, процветания, постоянного развития и достижения самых амбициозных целей».

В возрасте 28 лет Глеб Платов стал самым молодым обладателем тренерской лицензии PRO в Украине. В сезоне 2017/18 работал аналитиком сборной Катара U-23, а уже в 2019 стал тренером катарской академии ASPIRE. В сезоне 2020/21 был ассистентом главного тренера в азербайджанском клубе Сабах, после чего перебрался в «Днепр-1». Также в свое время Платов работал аналитиком «Динамо» U-21.