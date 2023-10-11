12 октября на «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес» (Барранкилья) пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Колумбии встретится со сборной Уругвая. Старт поединка намечен на 23:30 по киевскому времени.

Колумбия

Команда ездила на чемпионаты мира в 2014-м и 2018-м годах, и в Бразилии приятно удивила выходом в четвертьфинал, что стало национальным рекордом. Да и на крайнем Копа Америка кофейные стали третьими. А вот отбор на мундиаль в итоге завалили, проиграв спор Перу в 1 очко и Эквадору в 3 и закончив только 6-м в зоне КОНКАКАФ. Безусловно, это провал, что вызвал смену наставника - в новом цикле работает Нестор Лоренцо. С ним вроде бы получается не проигрывать и даже победили Германию летом, в товарищеском поединке. Но смущает то, что в отборе колумбийцы пока что показывают прагматичный футбол и забили за пару матчей только однажды. Но, главное, есть результат: обыграли в сентябре дома 1-0 Венесуэлу, после чего были 0-0 в Чили.

Уругвай

Сборная все-таки, сменив наконец-то вечного наставника, Табареса, поехала в прошлом году на который уже по счету мундиаль. Но в Катаре получилось выиграть только у Ганс, при ничьей с Южной Корее и поражении Португалии. В итоге в плей-офф латиноамериканцы не пробились, что вызвало очередную тренерскую ротацию. Получилось заманить к себе на работу Марсело Бьелсу. И 1 из наиболее эксцентричных, хотя и безусловно талантливых тренеров континента вроде бы хорошо начинал, с обилия побед в контрольных матчах, что перетекли в 1-0 в стартовом туре отбора дома с Чили. Но через несколько дней, открыв счет в Эквадоре, чарруа пропустили дважды в ответ и безвольно проиграли.

Статистика личных встреч

Колумбия вот уже трижды не может забить Уругваю. Но если в начале нового отбора было 3-0 в пользу Луиса Суареса и компании, то потом дважды соперники обходились без голов.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом кофейных, что играют дома. Но более проходным выглядит вариант со ставкой на то, что тут будет тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,77).