Аргентина с Месси обыграла Парагвай. У Бразилии – ничья, у Неймара – ассист
В ночь на 13 октября состоялись 5 матчей отбора к ЧМ-2026 в Южной Америки
В ночь на 13 октября состоялись 5 матчей отбора к ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.
Аргентина обыграла Парагвай (1:0). Единственный гол забил Николас Отаменди. Звездный форвард Лионель Месси вышел на замену на 53-й минуте
Бразилия упустила победу в матче против Венесуэлы (1:1). Бразилец Неймар отметился ассистом на Габриэла.
После трех туров лидируют: Аргентина (9 очков) и Бразилия (7). На ЧМ-2026 выйдут 6 команд, а еще одна попадет в плей-офф.
Квалификация ЧМ-2026 по футболу
3-й тур, 12–13 октября
Колумбия – Уругвай – 2:2
Голы: Хамес Родригес, 35, Урибе, 52 – Оливера, 47, Дарвин Нуньес, 90+1 (пен)
Аргентина – Парагвай – 1:0
Гол: Отаменди, 3
Боливия – Эквадор – 1:2
Голы: Рамальо, 83 – Паес, 45, Кевин Родригес, 90+6
Чили – Перу – 2:0
Голы: Диего Вальдес, 74, Маркос Лопес, 90+1 (автогол)
Бразилия – Венесуэла – 1:1
Голы: Габриэл, 50 – Бельо, 85
Турнирная таблица
У сборной Эквадора снято 3 очка за использование документа, содержащего ложную информацию об игроке Байроне Кастильо, в предыдущем отборочном турнире.
События матча
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