Аргентина с Месси обыграла Парагвай. У Бразилии – ничья, у Неймара – ассист

В ночь на 13 октября состоялись 5 матчей отбора к ЧМ-2026 в зоне Южной Америки.

Аргентина обыграла Парагвай (1:0). Единственный гол забил Николас Отаменди. Звездный форвард Лионель Месси вышел на замену на 53-й минуте

Бразилия упустила победу в матче против Венесуэлы (1:1). Бразилец Неймар отметился ассистом на Габриэла.

После трех туров лидируют: Аргентина (9 очков) и Бразилия (7). На ЧМ-2026 выйдут 6 команд, а еще одна попадет в плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026 по футболу

3-й тур, 12–13 октября

Колумбия – Уругвай – 2:2

Голы: Хамес Родригес, 35, Урибе, 52 – Оливера, 47, Дарвин Нуньес, 90+1 (пен)

Аргентина – Парагвай – 1:0

Гол: Отаменди, 3

Боливия – Эквадор – 1:2

Голы: Рамальо, 83 – Паес, 45, Кевин Родригес, 90+6

Чили – Перу – 2:0

Голы: Диего Вальдес, 74, Маркос Лопес, 90+1 (автогол)

Бразилия – Венесуэла – 1:1

Голы: Габриэл, 50 – Бельо, 85

Турнирная таблица

У сборной Эквадора снято 3 очка за использование документа, содержащего ложную информацию об игроке Байроне Кастильо, в предыдущем отборочном турнире.