11.10.2023 13:00 - : -
Украина. Первая лига11 октября 2023, 03:59 | Обновлено 11 октября 2023, 04:50
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Металлист – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 октября в 13:00 перенесенный матч 7-го тура Первой лиги
11 октября 2023, 03:59 | Обновлено 11 октября 2023, 04:50
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11 октября проходит перенесенный матч 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Матч состоится в среду, 11 октября, в 13:00 на ужгородском стадионе «Авангард».
Эта игра должна была состояться в сентябре, однако была перенесена из-за вызова 4 игроков «Металлиста» в юношеские сборные Украины.
Первая лига. 7-й тур, 11 октября
- 13:00. Металлист – Прикарпатье. Арбитр – Анатолий Ухов
Смотрите видеотрансляцию поединка.
13:00. Металлист – Прикарпатье
Турнирная таблица
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