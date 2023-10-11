Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Металлист
11.10.2023 13:00 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 октября 2023, 03:59 | Обновлено 11 октября 2023, 04:50
17
0

Металлист – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 октября в 13:00 перенесенный матч 7-го тура Первой лиги

11 октября 2023, 03:59 | Обновлено 11 октября 2023, 04:50
17
0
Металлист – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

11 октября проходит перенесенный матч 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Матч состоится в среду, 11 октября, в 13:00 на ужгородском стадионе «Авангард».

Эта игра должна была состояться в сентябре, однако была перенесена из-за вызова 4 игроков «Металлиста» в юношеские сборные Украины.

Первая лига. 7-й тур, 11 октября

  • 13:00. Металлист – Прикарпатье. Арбитр – Анатолий Ухов

Смотрите видеотрансляцию поединка.

13:00. Металлист – Прикарпатье

Турнирная таблица

По теме:
Подтверждена дата встречи между клубами УПЛ и Комитетом арбитров УАФ
Президент ФСК Мариуполь: «В прошлом году у нас зарплата была 8-12 тысяч»
Игорь ЖАБЧЕНКО: «Победа над Подольем доказала, что Нива умеет держать удар»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Прикарпатье Ивано-Франковск смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Бокс | 10 октября 2023, 15:05 13
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг

Британец уверен, что это был Эвандер Холифилд

MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
Футбол | 10 октября 2023, 22:20 10
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?

С 1 ноября 2023 года максимальная подписка будет стоить 369 грн в месяц

Стало известно, кто споет гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
Футбол | 10.10.2023, 10:20
Стало известно, кто споет гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
Стало известно, кто споет гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Футбол | 10.10.2023, 20:05
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Азар и футбол: тени исчезают в полдень
Футбол | 11.10.2023, 00:46
Азар и футбол: тени исчезают в полдень
Азар и футбол: тени исчезают в полдень
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
09.10.2023, 14:45 57
Футбол
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
10.10.2023, 10:35 32
Футбол
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
09.10.2023, 19:15 3
Футзал
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
10.10.2023, 15:50 29
Футбол
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
09.10.2023, 00:14 6
Волейбол
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
09.10.2023, 07:00 3
Теннис
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
10.10.2023, 00:59 1
Снукер
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
10.10.2023, 21:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем