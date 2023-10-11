Металлист – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 октября проходит перенесенный матч 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Матч состоится в среду, 11 октября, в 13:00 на ужгородском стадионе «Авангард».

Эта игра должна была состояться в сентябре, однако была перенесена из-за вызова 4 игроков «Металлиста» в юношеские сборные Украины.

Первая лига. 7-й тур, 11 октября

13:00. Металлист – Прикарпатье. Арбитр – Анатолий Ухов

Смотрите видеотрансляцию поединка.

13:00. Металлист – Прикарпатье

Турнирная таблица