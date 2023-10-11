Первая лига. Прикарпатье в гостях минимально обыграло Металлист

Ивано-франковское «Прикарпатье» минимально обыграло харьковский «Металлист» в перенесенном гостевом матче седьмого тура в группе А Первой лиги.

Единственный гол во встрече ближе к концу второго тайма забил Андрей Хома, который реализовал выход один на один з вратарем харьковчан Владиславом Рыбаком.

После этой победы «Прикарпатье» с двумя победами и 12-ю очками занимает седьмое место в таблице, а «Металлист» потерпел седьмое поражение в сезоне и находится на последнем, 10-м месте с шестью очками.

Первая лига, Группа А.

11 сентября, Ужгород, «Авангард»

Металлист (Харьков) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) – 0:1 (0:0)

Гол: Хома (73).