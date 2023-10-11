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Украина. Первая лига
11 октября 2023, 20:11 | Обновлено 11 октября 2023, 20:20
58
0

Первая лига. Прикарпатье в гостях минимально обыграло Металлист

Единственый гол гости в середине второго тайма

11 октября 2023, 20:11 | Обновлено 11 октября 2023, 20:20
58
0
Первая лига. Прикарпатье в гостях минимально обыграло Металлист
ФК Металлист

Ивано-франковское «Прикарпатье» минимально обыграло харьковский «Металлист» в перенесенном гостевом матче седьмого тура в группе А Первой лиги.

Единственный гол во встрече ближе к концу второго тайма забил Андрей Хома, который реализовал выход один на один з вратарем харьковчан Владиславом Рыбаком.

После этой победы «Прикарпатье» с двумя победами и 12-ю очками занимает седьмое место в таблице, а «Металлист» потерпел седьмое поражение в сезоне и находится на последнем, 10-м месте с шестью очками.

Первая лига, Группа А.

11 сентября, Ужгород, «Авангард»

Металлист (Харьков) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) – 0:1 (0:0)

Гол: Хома (73).

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Прикарпатье Ивано-Франковск Металлист Харьков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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