Первая лига. Прикарпатье в гостях минимально обыграло Металлист
Единственый гол гости в середине второго тайма
Ивано-франковское «Прикарпатье» минимально обыграло харьковский «Металлист» в перенесенном гостевом матче седьмого тура в группе А Первой лиги.
Единственный гол во встрече ближе к концу второго тайма забил Андрей Хома, который реализовал выход один на один з вратарем харьковчан Владиславом Рыбаком.
После этой победы «Прикарпатье» с двумя победами и 12-ю очками занимает седьмое место в таблице, а «Металлист» потерпел седьмое поражение в сезоне и находится на последнем, 10-м месте с шестью очками.
Первая лига, Группа А.
11 сентября, Ужгород, «Авангард»
Металлист (Харьков) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) – 0:1 (0:0)
Гол: Хома (73).
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