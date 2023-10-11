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  4. СЕВИДОВ: «Баранка – лжец, лицемер и аферист. Они запугивали футболистов»
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 05:15 | Обновлено 11 октября 2023, 06:26
423
0

СЕВИДОВ: «Баранка – лжец, лицемер и аферист. Они запугивали футболистов»

Ранее специалист был отстранен пожизненно якобы за участие в договорных матчах

11 октября 2023, 05:15 | Обновлено 11 октября 2023, 06:26
423
0
СЕВИДОВ: «Баранка – лжец, лицемер и аферист. Они запугивали футболистов»
Финты и Подкаты. Александр Севидов

Украинский тренер Александр Севидов, отстраненный пожизненно от футбола, прокомментировал интервью главы комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранки, а также показал документы о своей дисквалификации:

«Баранка дал огромное интервью. Он отчитывается, какие победы у него там. Поднимите список всех подозрительных матчей с 2019 года, как только Баранка победил Севидова. Все, нет Севидова. Вы же на этом акцентируете. Возле раненого льва всегда крутятся шакалы, которые хотят ему что-то припомнить.

Ребята, вспоминайте все скандалы. Он обещал искоренить договорные матчи. Они искоренились? Не смешите. Он говорил, что букмекерские конторы не будут давать линии на матчи U-19. Они не дают? Он говорил, что на низшие лиги букмекерские конторы не будут давать линии. Не дают? Дают же. Он ничего не сделал, он – лжец, лицемер и аферист. Я не боюсь это сказать. Пусть опровергнет мои слова.

Я буду говорить фактами. Против меня – что было? Телефонные звонки. Мы скатываемся в 1937-й год. Пусть Баранка, Цыганык, Зверов дадут хоть один факт участия Севидова в договорном матче. Пусть дадут хоть один факт, что Севидов разговаривал с арбитрами, что Севидов предлагал деньги. Ну, или давал деньги.

Баранка кичится великой победой над Севидовым. Он не боится, что эта великая победа станет великим позором? Все тайное когда-то становится явным. Я буду рассказывать, что они сделали в Лозанне – это треш. То, что они сделали против меня – это лжесвидетельство, это подлоги. Это запугивание футболистов, чтобы они дали показания против меня. Хоть что-нибудь покажите. Хотя бы что Севидов подходил к тебе или подмигнул.

Пусть опровергнут любое мое слово. Пусть выступит кто-нибудь. Кого они там вспоминают? Болотникова. Пусть выступит и скажет, что вот это Севидов сделал. А я постараюсь вам это доказать и показать. Там немного, поверьте. Если вы найдете хоть одно слово об участии Севидова в договорных матчах – скажите мне. И там еще полиграф. Они же понимают, что судьи – это только начало. Потому что те же руководители клубов могут потребовать всех работников УАФ пройти полиграф. Что тогда будет делать Баранка?

У меня возникает только один вопрос: если ты величайший специалист по борьбе с договорными матчами, почему ты нигде не востребован, Франческо? Ведь ты предлагал себя везде, в том числе в российский футбольный союз. Предлагал? Пусть скажет, предлагал ли он свои услуги россиянам. И те его отвергли. И на родине у него как-то не складывается. Беттинговые права? Прочитал 28 страниц текста – ничего не понятно. За всем стоит: надо сказать спасибо Баранке, спасибо федерации, судьи не причем».

Я подготовил документы. Фамилии я позачеркивал, чтобы мне не прилетели. потому что по закону они не умеют. Они только по беспределу могут колбасить. Сможете мне предъявлять, как много и как плохо я разговариваю по телефону. Ну, все мы не святые».

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Александр Севидов Комитет этики и честной игры УАФ Франческо Баранка договорные матчи азарт Украинская ассоциация футбола
Источник YouTube
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