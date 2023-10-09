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Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 23:55 | Обновлено 10 октября 2023, 00:11
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БАРАНКА: «За ошибками судей нет никаких коррупционных схем»

Глава комитета УАФ по этике и честной игре рассказал о судействе в Украине

09 октября 2023, 23:55 | Обновлено 10 октября 2023, 00:11
110
0
БАРАНКА: «За ошибками судей нет никаких коррупционных схем»
УАФ. Франческо Баранка

Председатель комитета УАФ по этике и честной игре Франческо Баранка рассказал о судействе в украинском футболе и своем видении по вопросу телеправ на футбольные матчи:

«Ответственность арбитров? Для этого есть повышение судей и время отстранения. Есть правила. Потому что я думаю, что у них достаточно опыта, чтобы понять, когда что-то сделано не так. И я говорю по своему опыту.

Когда было расследование в 2018 году, я был на связи с Комитетом арбитров. На тесной связь. И когда были какие-то ошибки, которые были неслучайными, а из-за коррупции, они были первыми, кто сообщал: слушайте, здесь что-то странное.

Опять-таки, я не хочу судить арбитров, потому что это не моя работа, и я даже не знаю, как это делать. Но я точно убежден, что за этими ошибками нет никакой коррупционной схемы. И вообще никто никогда не дает нам никакого доказательства на этот счет.

Телеправа? Я думаю, что особенно сейчас украинский футбол – это хороший продукт, потому что война дает хорошую видимость. Я слушаю людей, итальянцев, из других стран, что они говорят об украинском футболе, что они были бы рады увидеть футбольный матч из Украины, «Шахтера», «Динамо» или другого клуба.

Но пока не будет соглашения по телевизионным правам, украинскому футболу будет невозможно расти. Это необходимое условие для хорошего продукта. Одинаковый продукт для всех, а не один – на ютубе, другой – на одном сайте, один – еще на другом. Потому что это будет толчком для роста украинского футбола.

Сейчас соглашения не достигают, потому что имеют совершенно разные интересы. И потому что вы не думаете о будущем, вы думаете только про сегодня. Они думают о завтрашнем матче. Надо думать о будущем».

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Комитет этики и честной игры УАФ Франческо Баранка Украинская ассоциация футбола договорные матчи судейство коррупция
Источник Трибуна
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