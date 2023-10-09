Франческо БАРАНКА: «О работе Павелко могу говорить только хорошо»

Глава комитета УАФ по этике и честной игре поделился своим мнением по поводу президента УАФ Андрея Павелко, который по-прежнему находится в СИЗО:

«Моя позиция такова. Я президент Комитета этики. Я никогда не чувствовал никакого давления или рекомендаций УАФ. Это для меня было здорово. Они мне всегда давали «чистое письмо». Они дали мне возможность сражаться с договорными матчами. В этом отношении – это моя позиция.

Как насчет человека – мне очень жаль то, что происходит с Андреем. Потому что я не имею ничего против него, и о работе я могу говорить только хорошо. Я знаю, что у людей может быть другая позиция, но это моя собственная.

Я могу говорить хорошо, потому что я всегда был независим. Никто никогда меня не трогал. Никто не привлекал меня в политику. И это была моя безопасная зона, потому что я не действовал в интересах того или иного клуба. Я думаю, большинство людей боятся меня. В этом он был очень добрым».