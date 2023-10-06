Суд продлил содержание Павелко в СИЗО. Известно, что дальше
Глава УАФ остается под следствием
Суд объявил президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко продление меры пресечения в виде содержания под стражей на 48 суток, до 23 ноября этого года.
Об этом сообщил журналист и общественный активист Константин Андриюк.
"Почему на 48 суток? Потому что 23 ноября 2023 года истекают сроки расследования уголовного дела, в котором Павелко является подозреваемым и ожидает справедливого для него приговора.
Далее верится, будет обвинительный акт и суд.
С верой в справедливое решение суда!», - написал Андриюк в своем телеграмм-канале.
Напомним, ранее Шевченковский районный суд города Львова продолжил отстранение Андрея Павелко от должности президента УАФ.
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