Суд продлил содержание Павелко в СИЗО. Известно, что дальше

Суд объявил президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко продление меры пресечения в виде содержания под стражей на 48 суток, до 23 ноября этого года.

Об этом сообщил журналист и общественный активист Константин Андриюк.

"Почему на 48 суток? Потому что 23 ноября 2023 года истекают сроки расследования уголовного дела, в котором Павелко является подозреваемым и ожидает справедливого для него приговора.

Далее верится, будет обвинительный акт и суд.

С верой в справедливое решение суда!», - написал Андриюк в своем телеграмм-канале.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд города Львова продолжил отстранение Андрея Павелко от должности президента УАФ.