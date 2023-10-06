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  4. Суд продлил содержание Павелко в СИЗО. Известно, что дальше
Украина. Премьер лига
06 октября 2023, 21:08 | Обновлено 06 октября 2023, 21:54
1663
6

Суд продлил содержание Павелко в СИЗО. Известно, что дальше

Глава УАФ остается под следствием

06 октября 2023, 21:08 | Обновлено 06 октября 2023, 21:54
1663
6
Суд продлил содержание Павелко в СИЗО. Известно, что дальше
УАФ. Андрей Павелко

Суд объявил президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко продление меры пресечения в виде содержания под стражей на 48 суток, до 23 ноября этого года.

Об этом сообщил журналист и общественный активист Константин Андриюк.

"Почему на 48 суток? Потому что 23 ноября 2023 года истекают сроки расследования уголовного дела, в котором Павелко является подозреваемым и ожидает справедливого для него приговора.

Далее верится, будет обвинительный акт и суд.

С верой в справедливое решение суда!», - написал Андриюк в своем телеграмм-канале.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд города Львова продолжил отстранение Андрея Павелко от должности президента УАФ.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола суд коррупция апелляция арест Константин Андриюк
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Комментарии 6
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Алекс 19
Щось незрозуміло .пів країни корупціонерів і роками на запобіжних заходах.А де ж суди реальні строки в'язниці ?
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+2
ALKOSruLKA
відмажуть... або вивезуть у клітчастій ковдрі, як дуже хворого...
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+1
AK.228
Зрозуміло… про так віддавати посаду Шевченко він не хоче😁
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0
Алекс 19
Його ніхто нґі не збирається садит.Казав його адвокат навіть не натякнули а прямо сказали з офісу зеленського якщо павелко залише посаду сам то завтра буде на волі і всі крмінальні провадження про будівництво вибросять у сміття 
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0
ZANREGENT1993
20 лет дайте
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0
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