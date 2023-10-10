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Румыния
10 октября 2023, 23:43 | Обновлено 11 октября 2023, 00:11
339
0

Экс-игрок Шахтера нарушил правила движения и остался без водительских прав

Чиприан Марика был остановлен дорожной полицией Бухареста

10 октября 2023, 23:43 | Обновлено 11 октября 2023, 00:11
339
0
Экс-игрок Шахтера нарушил правила движения и остался без водительских прав
PlaySport.ro. Чиприан Марика

38-летний экс-футболист Шахтера Чиприан Марика, совладелец команды «Фарул», действующего чемпиона Румынии, остался без водительских прав. Этом произошло утром, в воскресенье, 10 октября, после инцидента в северном районе Бухареста.

Бывший игрок сборной Румынии объяснил, что на самом деле произошло. Марика был раздражен тем фактом, что пресса очень быстро узнала об инциденте, и сказал, что румынская полиция должна иметь на повестке дня другие, более важные вопросы.

Марика заявил: «Они также устроили мне тест на алкоголь, чтобы проверить, не смогут ли они похвастаться чем-то большим»

Чиприан Марика: «Невероятно, невероятно. Какие новости, какое дурацкое безумие. Да, я не хотел спорить с румынской полицией из-за разногласий, а именно – что они заберут права и проведут алкотест. Я был с детьми, это воскресенье, я ехал из церкви. Действительно, когда я проезжал, был желтый свет, но вам нельзя ехать, на желтый нужно быть осторожным. Но ехать на желтый вам не разрешено. Я не вступал с ними в полемику.

Они также устроили мне тест на алкоголь, чтобы посмотреть, смогут ли они похвастаться чем-то большим. Я был с Иоанной и детьми, но они сказали мне, что я нарушил правила. Люди показали, что они могут быть большими католиками, чем Папа Римский. Если они так думали, я не хочу вступать в споры и конфликты, в следующий раз буду осторожнее.

Они думали сейчас привести нам примеры, я думаю, что эта история преувеличена. Я тоже смотрел новости, меня ассоциировали с Дануцем Лупу, который, не знаю, чем он занимался, но это всегда преувеличение. Но хвастаться такими вещами, что вы штрафуете своих знакомых, мне кажется таким ребячеством. Когда в стране полно наркотиков, и никто ничего не делает. Они не хвастаются реальным уловом, действительно важными вещами, но румынская полиция составила на меня протокол, потому что я проехал на красный свет. Мне кажется, это слишком».

Бывший скандальный румынский футболист Дануц Лупу, которого упомянул Марика, в 2005 году был остановлен в аэропорту Бухареста с 79 тысячами незадекларированных евро, спрятанными в коробках из-под обуви. Также в том же году его поймали за рулем незарегистрированного автомобиля.

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Чиприан Марика Шахтер Донецк Фарул
Источник PlaySport.ro
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