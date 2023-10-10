Игорь ЖАБЧЕНКО: «Победа над Подольем доказала, что Нива умеет держать удар»

В 11-м туре Первой лиги бузовская «Нива» взяла верх над «Подольем» (2:1) и закрепилась на втором месте в таблице группе «А».

- Эта победа была важной в психологическом плане, – сказал в комментарии Sport.ua главный тренер бузовчан Игорь Жабченко. – Ведь в предыдущем туре мы потерпели первое поражение – от «Агробизнеса» и надо было доказать, что эта неудача не сказалась негативно на боевитости команды. Подопечные справились с задачей, «Нива» закрепилась на втором месте. Однако успокаиваться не стоит. На финише первого этапа все участники прилагают усилия, чтобы попасть в первую пятерку, которая продолжит борьбу за повышение в классе.

К сожалению, из-за серьезной травмы у «Нивы» на длительное время выбыл из строя стоппер Юрий Потимков, но у нас есть кому его заменить. Длинная скамейка запасных – это один из «козырей» бузовчан на длинной турнирной дистанции.

Бузовская «Нива» занимает второе место в группе «А» Первой лиги, набрав 22 очка.