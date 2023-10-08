08.10.2023 13:30 – FT 2 : 1
Украина. Первая лига08 октября 2023, 16:30 | Обновлено 08 октября 2023, 16:37
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Первая лига. Нива из Бузовой и Карпаты одержали победы
Лидеры Первой лиги сыграли матчи 11 тура
08 октября 2023, 16:30 | Обновлено 08 октября 2023, 16:37
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Состоялись два матча Первой лиги Украины в группе А. Львовские «Карпаты» на выезде победили черновицкую «Буковину» (1:0), а «Нива» с Бузовой дома одолела хмельницкое «Подолье» (2:1).
«Карпаты» продолжат уверенно лидировать, а «Нива» занимает второе место, опережая «Агробизнес» на шесть очков.
Первая лига Украины. 11 тур. Группа А.
Буковина – Карпаты – 0:1.
Гол: Подлепенец, 62.
Нива Б – Подолье – 2:1.
Голы: Некто, 7, Кныш, 57, пен - Доброхотов, 37, пен.
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