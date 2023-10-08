Первая лига. Нива из Бузовой и Карпаты одержали победы

Состоялись два матча Первой лиги Украины в группе А. Львовские «Карпаты» на выезде победили черновицкую «Буковину» (1:0), а «Нива» с Бузовой дома одолела хмельницкое «Подолье» (2:1).

«Карпаты» продолжат уверенно лидировать, а «Нива» занимает второе место, опережая «Агробизнес» на шесть очков.

Первая лига Украины. 11 тур. Группа А.

Буковина – Карпаты – 0:1.

Гол: Подлепенец, 62.

Нива Б – Подолье – 2:1.

Голы: Некто, 7, Кныш, 57, пен - Доброхотов, 37, пен.

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